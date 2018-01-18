Адвокаты находящегося под стражей николаевского бизнесмена Титова намерены ходатайствовать об изменении ему меры пресечения (фото, видео)

Сторона защиты уверена, что прокуратуры нет весомых доказательств.

Киев. 18 января. УНИАН. Сторона защиты находящегося под стражей николаевского бизнесмена Михаила Титова в ближайшее время намерена ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН адвокат Сергей Войченко, защищающий Титова, Олега Коноваленко, Дмитрия Леонова, которые были задержаны правоохранительными органами 29 августа в Николаеве по подозрению в создании преступной организации.

«В ближайшее время мы подготовим обращение в международные организации… также в ближайшее время мы будем подавать ходатайство об изменении меры пресечения нашим доверителям, которые остаются под стражей. По состоянию на сегодня - уже трое из пяти задержанных находятся под домашним арестом», - сказал Войченко, добавив, что у прокуратуры нет весомых доказательств по этому делу.

«Рецепт этого дела – собрать городские слухи… там одна бабушка что-то сказала, там дедушка что-то сказал. Я спрашиваю, где реальные факты, реальные доказательства – их нет», - сообщил адвокат.

Он отметил, что доказательства не были обнаружены и в ходе проведенных правоохранителями обысков.

«131 обыск, задействованы большое количество сотрудников, а нашли только зарегистрированное оружие, да, нашли оружие, которое зарегистрировано в установленном законом порядке… нашли деньги, да, нашли деньги, но у каждого из нас дома есть какие-то средства, но там не нашли мешков денег», - сказал Войченко.

По его словам, прокуратура также не смогла предоставить доказательства по итогам допросов пострадавших.

«Пострадавшие - это отельная история. Я всегда говорил, покажите мне гражданина, который пострадал от действий Титова – ни одного нет. Например, пострадавший, события 2013 года. Допрашивают этого так называемого пострадавшего, а он говорит, что не пострадавший, не имеет ни к кому претензий и Титова не знает» - отметил Войченко.

Также он сообщил, что прокуратура создает некоторые проблемы для нормальной работы адвокатов, что, по его мнению, свидетельствует о слабой позиции ведомства в этом деле.

Присутствовавшая на пресс-конференции адвокат Виктория Белименко, защищающая еще одного фигуранта дела - Бориса Серафимова - также уверенна в невиновности задержанных.

«По моему глубокому убеждению, задержанные находятся под стражей незаконно, и в подтверждение моих слов - сегодня мой клиент находится дома со своей семьей… Суд высшей инстанции вчера пересмотрел его апелляционную жалобу и принял во внимание нарушения, которые были допущены следственным судьей при применении меры пресечения. Вчера моему клиенту был изменена мера пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест», - сказала Белименко.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/77478