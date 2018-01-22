Эксперты из ЕС рекомендуют Украине ратифицировать Протокол о ликвидации незаконной торговли сигаретами (фото, видео)

В 2016 году Украина оказалась на первом месте среди стран-поставщиков контрабандных табачных изделий в страны ЕС, поставляя 5,8 млрд сигарет в год.

Киев. 22 января. УНИАН. Секретариат Рамочной конвенции ВОЗ рекомендует Украине ратифицировать Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, сказал представитель Секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Патрик Лухинди Мусавули на пресс-конференции в УНИАН.

«Незаконная торговля увеличивает доступность табачных изделий, оживляет преступную деятельность и наносит убытки бюджетам стран. Протокол предлагает инструменты для избежания контрабанды сигарет за счет установления контроля за цепочкой поставок. Также предполагается противодействие незаконной торговле путем проведения сдерживающих правовых мероприятий и создание условий для международного сотрудничества. Секретариат Конвенции приглашает Украину стать стороной Протокола в кратчайшие сроки», - отметил Патрик Лухинди Мусавули.

По его словам, для борьбы с нелегальной торговлей сигаретами стороны Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2012 году утвердили первый Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.

Представитель Секретариата добавил, что по состоянию на январь 2018 года Протокол уже ратифицировали 34 страны, в том числе Австрия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Латвия, Литва, Кипр и другие. Протокол вступит в силу через 90 дней после того, как его ратифицируют первые 40 стран.

Присутствовавшая на пресс-конференции директор секретариата Smoke Free Partnership Флоранс Бертелетти отметила, что Украине необходимо ратифицировать Протокол до 2 июля 2018 года, чтобы стать полноправным участником переговоров на первом совещании сторон Протокола в ноябре этого года в Женеве.

«ЕС сейчас является первым регионом в мире, разработавшим транснациональную систему отслеживания поставок табачных изделий, которая даст возможность контролировать контрабанду табака гораздо эффективнее, чем сейчас», - подчеркнула Бертелетти.

Руководитель Украинского центра контроля над табаком общественной организации "Жизнь" Андрей Скипальский, также присутствовавший на пресс-конференции, добавил, что ратификация Протокола – важный политический шаг и сигнал для ЕС о готовности Украины сообща бороться с незаконной торговлей табаком.

Он отметил, что Украина уже сделала первый шаг к ратификации, поскольку 1 марта 2017 года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации Протокола. Однако, по его словам, дальнейший процесс пока приостановлен на уровне чиновников из Администрации президента Украины, которые уже дважды возвращали проект закона в правительство на доработку.

«Администрация президента не имеет никаких юридических оснований для блокирования процесса ратификации Протокола. Действующее законодательство является достаточным в отношении правового регулирования для обеспечения необходимого исполнения Протокола, что было подтверждено всеми правительственными ведомствами, которые готовили рассмотрение законопроекта о ратификации Протокола», - добавил заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований МОЗ Украины Константин Красовский.

По его словам, согласно отчету аудиторской компании KPMG, в 2016 году Украина вышла на первое место среди стран-поставщиков контрабандных сигарет в страны ЕС. На протяжении 2015-2016 годов контрабанда украинских сигарет в ЕС выросла более чем в 10 раз - до 5,8 млрд штук в год.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в августе прошлого года одобрил Стратегию в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года.

Документ направлен на снижение объемов нелегального производства и оборота табачных изделий в Украине, противодействие незаконному перемещению табачных изделий через таможенную границу страны и повышение авторитета Украины на международной арене.

Поступления в государственный бюджет от табачных акцизов в первом полугодии 2017 года составили 18,6 млрд грн, что на 17%, или на 2,7 млрд грн, превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/77560