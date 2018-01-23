Зоозащитники надеются на поддержку парламентом комплексного законопроекта о защите животных

Проектом закона предлагается внести изменения в 8 законов, в частности за жестокое обращение с животными предусмотреть наказание в виде лишения свободы.

Киев. 23 января. УНИАН. Зоозащитники надеются на поддержку народными депутатами комплексного законопроекта о защите животных, который поддержал профильный комитет Верховной Рады и представил на первое чтение.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, разработанный общественностью законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» (№6598) на днях был «поддержан комитетом по экологии Верховной Рады и вынесен на первое чтение ».

«Буквально весь комитет экологии, где разные группы, разные партии, подписали данный законопроект. Все подписали. Такого еще не было. И мы очень надеемся, что и Верховная Рада его поддержит», - сказал он.

Борейко отметил, что законопроектом предусмотрено внесение 59 дополнений к 8 законам Украины. Он подчеркнул, что документ комплексный и касается защиты различных категорий животных: бездомных, диких, домашних, сельскохозяйственных, тех, которые используются в научных исследованиях, и др.

В свою очередь президент Ассоциации зоозащитных организаций Ася Серпинская напомнила, что в Украине до сих пор жестокое обращение с животными является «нормой», а общество не воспринимает убийство животного и издевательства над ним как преступление.

«При этом существует ряд рекомендаций Евросоюза в этой сфере, которые четко регламентируют ответственность государства в сфере защиты животных от жестокого обращения со стороны человека. В Гражданском кодексе Украины, в статье 180 статус животного определен как вещь, вещь с особыми правами. Пока животное будут рассматривать как вещь, ситуация не изменится.

Мы, зоозащитники, считаем, что нужно дальше бороться за изменение статуса животного в нашем законодательстве - с вещи на существо, которое может чувствовать. А государство должно на конституционном уровне закрепить за собой обязательство заботиться о благополучии животного и защите его от жестокого обращения. Государство должно взять на себя такую обязанность. Тогда мы увидим изменения в обществе и менталитете людей», - подчеркнула Серпинская.

Как отметили зоозащитники, в цивилизованных европейских странах животных на законодательном уровне уже давно признали как живых существ, способных чувствовать.

Серпинская напомнила, что в 2013 году Верховная Рада ратифицировала Европейскую конвенцию о защите домашних животных.

«Имплементация этой конвенции, а также других деклараций ЕС по защите животных подтвердит гуманистическое направление развития украинского общества, а также станет еще одним шагом для приведения украинского законодательства к международным стандартам в сфере защиты животных. А то, что мы сейчас наблюдаем в украинских городах по отношению к животным, - это просто варварство XXI века», - сказала Серпинская.

При этом она обратила внимание на ситуацию с бездомными животными в Харькове.

Так, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Марина Суркова заявила, что в Харькове ежегодно убивают около 15 тыс. бездомных собак и кошек, в частности, этим занимается коммунальное предприятие.

«Для бездомных животных существуют две угрозы - догхантеры и коммунальщики, которые массово убивают животных. Считаю, что нам нужно совершенствовать законодательство в этой сфере, чтобы не было «щелей», благодаря которым такое возможно. В законопроекте № 6598 исключена эвтаназия как метод регулирования численности бездомных животных, что является большим плюсом. В документе прописана биостерилизация как метод регулирования численности», - сказала Суркова.

Она также отметила, что законопроектом № 6598 запрещено отравлять, бить, калечить животных, в том числе бездомных.

Кроме того, документом предлагается установить запрет на попрошайничество с животными; предусмотрено изъятие домашних животных по решению суда у лица в случае жестокого обращения; проведение экспертизы тела животного по направлению следователя по делу об убийстве животного, чего пока нет в законодательстве, подчеркнула Суркова.

Также проектом закона предлагается усилить ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, речь идет уже не об условном осуждении лица, а о направлении в места лишения свободы.

Все эти меры, по словам Сурковой, должны способствовать улучшению отношения людей к животным.

«Потому что гуманизация общества должна начинаться с того, что мы гуманно будем относиться к самым слабым, в том числе, к животным», - сказала она.

В свою очередь представитель международного благотворительного фонда «4 лапы Украина» Леся Лисчишина сообщила, что организация с 2012 года работает в Украине для улучшения ситуации с бездомными животными. В частности, организована работа мобильных ветеринарных клиник, в которых стерилизуют животных в рамках программы регулирования их численности на улицах городов и других населенных пунктов.

«Как мы знаем, на решение данной проблемы из местных бюджетов выделяются миллионы, а ситуация не меняется. Люди возмущаются бездействием полиции, чрезмерной активностью догхантеров. Это значит, что пришла пора изменить законодательство, улучшить закон, чтобы мы могли решить данную проблему», - подчеркнула Лисчишина.