Крымскотатарские активисты обратились к президенту и ВР по поводу несогласия с изменениями в Конституцию относительно Крыма

Они выразили несогласие с вариантом рабочей группы по наработке изменений в раздел 10 Конституции Украины - Автономная Республика Крым.

Киев. 24 января. УНИАН. Крымскотатарские активисты обратились к президенту Украины и народным депутатам с открытым письмом по поводу несогласия с изменениями в Конституцию относительно Крыма.

С соответствующим открытым письмом-заявлением во время пресс-конференции в УНИАН выступили председатель Республиканской в Автономной Республике Крым организации партии «УКРОП» Эрфан Кудусов и правозащитник, активист крымскотатарского национального Движения Синавер Кадыров и заместитель председателя Республиканской в Автономной Республике Крым организации партии «УКРОП» Анатолий Гарькавенко.

«Это публичное обращение подготовили несколько крымских и крымскотатарских активистов... к президенту и депутатам Верховной Рады Украины, посвященное проблеме, которая, как мы понимаем, незаслуженно стоит на последних ролях в информационном пространстве, которая есть в Украине и мире - проблематике Крыма уделяется очень мало внимания. Это незаслуженно мало, потому что эта ситуация критическая, которая сложившейся с российско-украинской войной, с незаконной оккупацией Крыма, началась с Крыма, и, к сожалению, о нем незаслуженно забыли», - сказал Кудусов.

В частности, в письме выражается несогласие с вариантом рабочей группы по наработке изменений в раздел 10 Конституции Украины - Автономная Республика Крым. Отмечается, что вариант проекта, который составили представители национального движения, рабочая группа необоснованно отклонила.

«Тот процесс, который инициировал президент - конституционных изменений, внесения изменений в раздел 10, посвященный АР Крым, сейчас этот процесс проходит рабочую подгруппу. Внутри этой подгруппы сложилось устойчивое мнение того, какой должна быть в будущем крымская автономия. Наша ситуация следующая - мы не являемся ни членами Конституционной комиссии, ни членами рабочей группы, как обычные крымскотатарские активисты мы присутствовали на этих заседаниях подгруппы, видели весь процесс. К сожалению, мы не смогли в силу своих небольших возможностей донести свое мнение к подгруппе, которая сформировала свою позицию. Наше мнение отличается от того мнения, которое сложилась в этой конституционные подгруппе», - отметил Кудусов.

«К сожалению, мы снова столкнулись с необоснованным недоверием к крымскотатарскому народу, которое до сих пор, несмотря ни на что, существует у части украинской политической и научной элиты. По нашему мнению, именно это не позволило членам рабочей подгруппы осознать суть проблемы, которую они рассматривали, и принять важные решения для восстановления единства Украины», - подчеркивается в обращении к президенту и Верховной Раде.

Участники пресс-конференции также представили свой вариант изменений и программу деоккупации Крыма, в основе которой, по их мнению, лежат реальные методы освобождения полуострова от российского агрессора.