Ученые призывают Национальную академию наук привязать финансирование научных учреждений к эффективности их работ (видео)

В 2018 году общий объем бюджетной поддержки науки и инноваций определен на уровне 8,3 млрд грн.

Киев. 23 января. УНИАН. Украинские ученые призывают Национальную академию наук привязать финансирование научных учреждений к эффективности их работы, обеспечить прозрачность распределения средств и полную занятость ученых.

Об этом заявила доктор исторических наук, профессор Института украинской археографии и источниковедения имени Михаила Грушевского Национальной академии наук Украины Валентина Пискун на пресс-конференции в УНИАН.

«Распределение бюджетных средств между институтами согласно давней традиции, сложившейся в Академии наук, происходит на основании каких-то коэффициентов, которые определяются директорами институтов и президиумом Академии наук. Такой подход не включает стимулов улучшения научной деятельности для ученых. Ученые требуют, чтобы результаты их деятельности были положены в основу оплаты труда и распределения бюджетных средств», - сказала Пискун.

По ее словам, ученые призывают созвать внеочередные всеобщие сборы НАН для изменения ее устава в соответствии с целью повышения эффективности научной деятельности.

В свою очередь, доктор исторических наук, профессор Виктор Брехуненко, присутствовавший на пресс-конференции, подчеркнул, что требования ученых, включающие прозрачность и эффективность финансирования научных учреждений, а также обеспечение полной занятости, не были позитивно восприняты президиумом НАН.

«Хотел бы сказать, что крайне негативная реакция президиума Национальной академии наук была на эти требования, которые были представлены митингующими учеными 16-17 января. Мы живем в параллельных реальностях. Вдумайтесь: даже простейшее требование, не нуждающееся в бюджетном финансировании и касающееся только гласности, а именно - публикация штатных расписаний президиума Национальной академии наук Украины и всех научных учреждений - даже это требование было отвергнуто», - отметил ученый.

При этом президент Гетманского фонда Петра Дорошенко, депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко, так же присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что ученые будут обращаться в Кабинет министров, а также готовить индивидуальные и коллективные иски к Академии наук в связи с неэффективным распределением бюджетных средств.

«Сейчас рассматриваются различные варианты: и индивидуальные иски к Академии наук, и коллективные иски сотрудников. Рассматривается вариант обращения в государственные органы, которые отвечают за примирение трудовых коллективов с их работодателями. Все варианты, естественно, будут опробованы. Конечно, будет и обращение в Кабинет министров о пересмотре системы финансирования науки. Академия наук не справляется с возложенными на нее обязательствами по равномерному и справедливому распределению денег, которые уже выделены государством», - отметил Дорошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о готовности ввести в 2018 году новые механизмы поддержки науки при участии научного сообщества.

В 2018 году общий объем бюджетной поддержки науки и инноваций определен на уровне 8,3 млрд грн, что на 27,7% больше показателя прошлого года.