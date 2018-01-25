Эксперты определили журналистов, которые заслуживают номинацию "Унитаз года"

Выбраны те, кто «искажают» информацию.

Киев. 25 января, УНИАН. 50 экспертов определили двух журналистов, которые заслуживают номинацию «Унитаз года». Об этом сообщил руководитель политических и гуманитарных программ Центра общественного развития «Интер-Акция» Валерий Фисун на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что именно возглавляемая им организация выступила организатором акции «Унитаз года», которая «посвящена такому позорному явлению общества, как« грязная »журналистика».

По его словам, 50 экспертов Центра мониторили украинские СМИ и дали оценку работы журналистов в 2017 году. «Это наши знакомые, друзья в разных регионах» из Ужгорода, Львова, Житомира, Киева, Запорожья, Днепра, Харькова и «это известные журналисты, политиков много», - заявил Валерий Фисун.

Также, Валерий Фисун акцентировал, что этот антирейтинг Центр общественного развития «Интер-Акция» проводит впервые, но надеется, в дальнейшем проводить ежегодно. Ведь, по его словам, выбраны те журналисты, которые ложно однобоко освещают события и за материальные блага «искажают» информацию.

Руководитель политических и гуманитарных программ Центра общественного развития «Интер-Акция» Валерий Фисун сообщил, что куплено два унитаза и «победители» будут уведомлены о призах и о том, что они могут приехать и забрать их. «Думаю, что в наше экономических время это будет хорошая поддержка для них» - пошутил он в конце мероприятия.