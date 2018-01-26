В Киеве 26-27 января проходит 12-е заседание Молодежной академии, посвященное работе в масс-медиа (фото, видео)

Киев. 26 января. УНИАН. В Киеве 26-27 января проходит 12-е заседание Молодежной академии на тему: «В мире медиа. История, которую создаем мы».

Об этом мероприятии на пресс-конференции в УНИАН сообщили руководитель проекта Молодежной академии, представитель всеукраинской Ассоциации преподавателей истории и общественных дисциплин "Нова доба" Петр Кендзер и руководитель информационного отдела проекта «Молодежная академия» Тарас Олексин.

Молодежная академия организована в рамках проекта «Интеграция через диалог», направленного на образовательную, психологическую и интеграционную помощь детям, пострадавшим от вооруженного конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма.

Кендзер отметил, что «Нова доба» в партнерстве с общественной организацией «УМНИЦ» и при поддержке Европейского Союза реализует проект «Интеграция через диалог» с 2016 года. Есть четыре целевые группы проекта, в которых дети школьного возраста: внутренние переселенцы из Луганской, Донецкой областей и АР Крым; отцы которых (де)мобилизованы или погибли в зоне АТО; которые проживают в населенных пунктах, пострадавших от боевых действий; которые находятся на временно оккупированных территориях.

Он отметил, что главная цель этого проекта - это, в частности, разносторонняя помощь детям, пострадавшим от войны в Украине. «Я хотел бы подчеркнуть интеграционную составляющую проекта. И образовательная, и психологическая помощь - это важно. Но интеграционная помощь - различные интеграционные мероприятия, которые способствовали бы непосредственному контакту школьников с востока Украины, запада и центра Украины, к сожалению, в последние годы не были в центре общественного дискурса Украины. Наша организация пыталась искать возможности, различные площадки, формы для того, чтобы в один зал, за один стол посадить детей из Львова и Донецка, из Ужгорода и Одессы, и дать им возможность не только посмотреть в глаза друг другу, а дать возможность что-то вместе сделать. Потому что в нашем обществе те проблемы и стереотипы межрегионального характера преодолеваются быстрее и лучше, когда люди встречаются, обмениваются своими мнениями, когда одни люди слушают и слышат других, а затем другая сторона представляет свою позицию. Это важно, поскольку, когда мы делаем что-то вместе, мы получаем опыт взаимодействия, коммуникации, эмпатии к другому. То есть, мы получаем тот опыт, в котором очень остро нуждается наше общество», - прокомментировал Кендзер.

В свою очередь Олексин добавил, что на днях участники Молодежной академии смогут побыть в роли журналистов, разрабатывая в рамках мини-проектов собственные издания, где будут поднимать важные и актуальные для украинского общества темы, в частности, об особенностях работы масс-медиа «изнутри».

Организаторы убеждены, что общение детей и подростков на заседании Молодежной академии поможет в налаживании межрегиональной коммуникации, обмена мнениями.

Кендзер также сообщил, что среди участников заседания Молодежной академии есть финалисты (анти)конкурса историй «(Не)детский взгляд на войну», который также был проведен в рамках программы «Интеграция через диалог». В целом же участие в нем примут школьники из Аскании-Новой, Бахмута, Зборова, Лисичанска, Львова, Мариуполя, Николаева, Новгородского, Опытного, Сергеевки, Северодонецка, Торецка, Харькова и Счастья.

По информации администратора проектов Ассоциации «Нова доба» Олеси Скрипник, за два года реализации проекта «Интеграция через диалог» на базе открытых локальных центров, арт-проектов и выставок были привлечены более 6 тыс. детей. К Молодежным академиям за все время проекта были привлечены более 500 детей. К 12-му заседанию Молодежной академии привлечены 32 школьника, в том числе с оккупированной территории Украины.

Организаторы призвали всех желающих присоединяться к интеграционному проекту, сообщив о своем намерении через интернет-страницу: http://dialogos.org.ua или страницы проекта в социальных сетях.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/77662