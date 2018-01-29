Община Винницы просит власти помочь в возвращении бюста Шевченко на площадь Героев Небесной сотни (фото, видео)

По словам жителей города, бюст снесли неизвестные в ночь на 24 января.

Киев. 29 января. УНИАН. Община Винницы обратилась к властям с просьбой поспособствовать в возвращении бюста Тараса Шевченко на площадь Героев Небесной сотни, который снесли неизвестные в ночь на 24 января.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил атаман краевого общества «Винницкий казацкий полк им.И. Богуна», житель Винницы Владимир Воловодюк.

По его словам, бюст был установлен на площади еще в феврале 2014 силами общественности и майдановцев Винницы.

«С тех пор на площади в Виннице каждое воскресенье проходит вече. Четыре года люди собираются раз в неделю и обсуждают волнующие их вопросы. Неожиданно появляется идея, что на этой площади не нужен Шевченко и нужно поставить памятник Героям Небесной сотни ... В конце концов, бюст Шевченко сняли, площадь оградили забором, бюст перевезли в другое место ... Поэтому мы обращаемся ко всем сознательным украинцам, мировому украинству, ко всем людям доброй воли, к президенту Украины, премьер-министру Украины, председателю ВР, к председателю СБУ. Просим и требуем прекратить произвол местных властей и вмешаться в ситуацию и сделать все, чтобы вернуть бюст Тараса Шевченко на то место, где он стоял до этого, - на площадь Героев Небесной Сотни», - заявил Воловодюк.

По словам Воловодюка, необходимо провести общественное обсуждение и конкурс для сооружения мемориального комплекса.

«Наконец сделать так, чтобы был построен мемориальный комплекс - композиция героев, борцов за свободу Украины во главе с Тарасом Шевченко. Мы обращаемся ко всем сознательным украинцам и просим, чтобы по всем городам и селам Украины прошли акции в поддержку решения винницкой общины, чтобы они провели акции и обратились так же к нашим должностным лицам - к тем, кто должен вмешаться в ситуацию, чтобы мы достигли этого результата. Ведь ситуация очень неспокойная и может привести к неприятным последствиям. Поэтому мы хотим, чтобы был положен конец произволу и мы вместе, наконец, сделали так, чтобы была реализована воля общины», - добавил он.

В свою очередь, председатель координационного совета «Винниччина», участница боевых действий, волонтер, жительница Винницы Светлана Бевз сказала: «В ночь на 24 января этот памятник, который мы все так уважаем, просто украли. Украли подло ночью. Затем появилась информация о том, что он подарен школе. Ответственность за это взял на себя один из депутатов горсовета ... Просим провести широкое общественное обсуждение, общественные слушания, провести конкурс».

Президент Фонда Т.Г.Шевченко Богдан Вуйко подчеркнул, что международное сообщество очень обеспокоено происходящим в Виннице.

«Очень много вопросов к общественным организациям и к местной винницкой власти. Украинцы в Израиле очень обеспокоены, украинцы в Германии пишут письма и удивляются: как так, что в государстве Шевченко стал не объединяющей силой, ведь он всегда был объединяющей силой. Шевченко всегда объединяет нации, народы, государства. В мире около 1400 памятников Тарасу Шевченко, более на 300 языках изданы его произведения. За годы, когда там стоял памятник, создался национальный патриотический дух. Люди приходили туда к Шевченко. Общественность требует от государственных чиновников исправить свою ошибку», - сказал он.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/77700