Эксперты прогнозируют, что давление на власть относительно создания Антикоррупционного суда в Украине продолжится

По мнению аналитиков, президенту Украины предстоит серьезная работа с Верховной Радой.

Киев. 30 января. УНИАН. Давление на власть относительно создания Антикоррупционного суда в Украине будет продолжаться, поэтому президенту предстоит серьезная работа с парламентом.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Мы понимаем, то, что началось в декабре, - конкретное давление на Украину и власть относительно Антикоррупционного суда, оно будет продолжаться. Президенту предстоит очень серьезная работа с Верховной Радой, поскольку мы понимаем, что у президента так сложилась ситуация, что он будет вынужден этот закон лоббировать в парламенте», сказал аналитик.

В то же время, по его словам, «мы прекрасно понимаем, что очень многие люди и в его окружении, и в разных политических силах, в том числе не только в провластных, не сильно горят желанием голосовать за этот закон».

«И этот процесс, конечно, будет продолжаться. Он дал четкую задачу парламенту до марта месяца проголосовать за Антикоррупционный суд, и это будет одной из линий поведения всего февраля, кроме, конечно, тех событий, которые связаны с президентом - оборона, внешние отношения», - отметил Голобуцкий.

Относительно премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, как отметил эксперт, то он превращается в политическую фигуру.

«Заявления о повышении зарплат, повышении пенсий, будут держать премьера в фокусе внимания, и мы видим, что его в последнее время все социологические службы начали включать в президентский рейтинг. Это говорит о том, что он не просто технический премьер, каким бы его хотели видеть политические партнеры. Он превращается в политическую фигуру», - подчеркнул Голобуцкий.

Относительно деятельности генерального прокурора Юрия Луценко, то по прогнозам эксперта, его фигура будет в фокусе событий следующего месяца.

«Для того, чтобы конкурировать с НАБУ и другими органами, Луценко нужно показывать деятельность, а она конечно будет. Нас ждут коррупционные скандалы, продолжение суда над экс-президентом Януковичем и очень много вещей, которые будут на протяжении февраля держать деятельность генпрокурора в фокусе», - считает Голобуцкий.

В свою очередь директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала прогнозирует, что достаточно активной будет в жизни страны деятельность политических сил, участвующих в выборах в ОТО.

«В феврале запланированы 22 таких избирательных процесса, и мы заметили, что политические партии достаточно активно участвуют в этой кампании, пытаясь понять и увидеть перспективы тех выборов, которые предстоят в будущем. Выборы в объединенные территориальные общины являются тренировками в новых реалиях, и в феврале мы будем видеть, как это более активно будет происходить в публичной плоскости», - убежден Бала.

Также, по его прогнозам, в следующем месяце на повестке дня будет стоять вопрос выделения транша МВФ для Украины.

Кроме того, эксперт предполагает, что вопрос гривни может стать предметом серьезных обсуждений.

«Вопрос гривни может быть предметом серьезных обсуждений. Я имею в виду, когда 6 февраля начнется новая сессия Верховной Рады, то политики могут этим воспользоваться. Все, кто находятся в оппозиции к власти. По моему мнению, власти будет довольно трудно и, по-моему, ей нужно запустить процессы, которые могли бы отвлечь внимание», - сказал он.

Также, по его убеждению, февраль может стать месяцем, когда политики будут пытаться занять выгодные позиции для того, чтобы войти в весну с некоторыми преимуществами.