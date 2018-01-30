В Киеве презентовали издание "Слова та війни: Україна в боротьбі з кремлівською пропагандою" (фото, видео)

Важной составляющей издания является изучение фейков, манупуляций и преувеличений, которые использует российская пропаганда.

Киев. 30 января. УНИАН. В Киеве презентовали издание «Слова та війни: Україна в боротьбі з кремлівською пропагандою» («Слова и войны: Украина в борьбе с кремлевской пропагандой»), созданное для того, чтобы поделиться опытом Украины в противостоянии информационной войне, которую ведет Российская Федерация.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация издания состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

По словам директора по программной деятельности общественной организации «Интерньюз-Украина», руководителя проекта Андрея Кулакова, это издание является исследованием структуры и влияния «кремлевской пропаганды» в Украине.

«Эта книга родилась в рамках проекта, связанного с европейской интеграцией, - это Форум гражданского общества стран «Восточного партнерства», - сказал он.

Кулаков добавил, что во время дискуссий в рамках проекта в то время, когда Украина была «наиболее страдающей стороной» от влияния пропаганды России, «оказалось, что подобные процессы разворачиваются в информационной сфере и в других странах».

«Мы поняли, что пока (такая была гипотеза) все развивается по определенным общим сценариям. Есть какие-то общие тренды, и нам стоит это изучить для того, чтобы изучить наш опыт, и для того, чтобы предотвратить информационную и, возможно, военную эскалацию на других территориях и в других странах», - сообщил руководитель проекта.

Так, констатировал он, родилась идея крупного проекта по изучению «мягкой силы» Российской Федерации на территории бывшего Советского Союза для того, чтобы знать ее структуру, ключевые субъекты и иметь возможность эффективно предвидеть и противодействовать этому.

В книге, отметил Кулаков, «обобщенно все то, что мы прошли за несколько лет, сталкиваясь, возможно, впервые с такой явной информационной агрессией».

«Здесь описано то, как это происходило, здесь описаны основные месседжи, основные тренды, основная структура, через каких провайдеров это происходило. А главное - описаны украинский опыт, украинские уроки, которые мы вынесли из этого противостояния: положительные уроки, отрицательные уроки», - отметил он.

Важной составляющей издания, подчеркнул руководитель проекта, является изучение фейков, манипуляций и преувеличений, которые использует российская пропаганда. А заканчивается обзор, сказал он, рядом рекомендаций как для украинской власти, так и для международных партнеров.

Книга издана на двух языках: на украинском и английском. Над пособием работала команда украинских аналитиков, которые опирались на собственные исследования, а также на интервью с ведущими представителями украинского гражданского общества и медиа-экспертами.

Авторы издания - Андрей Кулаков, Владимир Ермоленко, Татьяна Матычак, Виталий Мороз, Артем Бабак, Марта Пугач, Руслан Минич и Виталий Рыбак.

Как отметила медиа-эксперт по борьбе с пропагандой Татьяна Матычак, «пропаганда может подстерегать везде».

«Каналы распространения пропаганды - очень разнообразны. И телевидение - это только один из каналов. На самом деле, один из крупнейших каналов распространения пропаганды - это массовая культура», - считает она.

Соавтор издания объяснила, что речь идет о музыке, в частности, «российской попсе» и различных развлекательных шоу, где «транслируется мнение Кремля».

«Всегда, когда мы что-то слушаем, смотрим, я призываю нас задумываться и подвергать все критике, и думать: а почему именно меня захватила та или иная новость, почему меня захватила та или иная песня? Если нас что-то эмоционально заводит, эмоционально возбуждает - это уже один из симптомов того, что мы попали под влияние пропаганды», - добавила Матычак.

Говоря о рекомендациях для украинской власти, директор отдела европейских проектов «Интерньюз-Украина», главный редактор и соавтор издания Владимир Ермоленко, в частности, отметил, что «надо сначала признать, что информация не является только вопросом основных свобод, но также это вопрос безопасности».

«И это мысль, которая очень сложно заходит. Но если вы признаете, что это и вопрос безопасности также, тогда вы начинаете совершенно по-другому мыслить», - подытожил он.

Издание было презентовано для зарубежных аудиторий: в Совете Европы (Страсбург), для институтов и экспертов Европейского Союза (Брюссель), а также для журналистов и экспертов, объединенных сетью UkraineWorld.

*** Пособие создано ОО «Интерньюз-Украина» при поддержке ЕС и Международного фонда «Возрождение» в рамках проекта «Общественная синергия» и Украинской национальной платформы Форума гражданского общества «Восточного партнерства».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/77719