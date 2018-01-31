Представители ОСМД призывают правительство в ближайшее время запустить монетизацию субсидий на оплату услуг ЖКХ для населения (видео)

Монетизация на уровне потребителей позволит объединениям своевременно и в полном объёме оплачивать счета, а также инвестировать средства в энергомодернизацию зданий.

Киев. 31 января. УНИАН. Представители ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) призывают правительство в ближайшее время запустить адресную монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения, а также возместить задолженность бюджета по льготам и субсидиям за предыдущие периоды перед ОСМД, что должно позволить объединениям своевременно и в полном объёме оплачивать счета, а также инвестировать средства в энергомодернизацию зданий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители объединений совладельцев многоквартирных домов.

В частности, президент общественной организации «Всеукраинский совет председателей ОСМД» Наталья Олейник сообщила, что с данными требованиями представители объединений уже обратились к вице-премьеру Геннадию Зубко, однако официальной реакции от правительства еще не получили.

«Я присутствовала на совете у вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, где были озвучены наши требования: долги перед ОСМД за предыдущие года вернуть на условиях 2017 года, с 2018 года начать адресную монетизацию субсидий», - сказала Олейник.

Также она раскритиковала приказ Минфина, который ввел в действие новый механизм компенсации льгот и субсидий предприятиям ЖКХ.

«Этим порядком ОСМД обязывают открывать казначейские счета, на которые будут приходить средства по льготам и субсидиям, и, что самое главное, – расписано, на что эти средства должны идти. И если эти средства не будут использованы на протяжение пяти дней, то они сразу возвращаются в бюджет. Таким образом на ОСМД правительство решило повестить ярлык предоставителя услуг. Ни с юридической, ни с экономической точки зрения ОСМД не подпадают под это определение», - отметила Олейник.

Председатель столичного ОСМД «Мотор» Виктория Погорелова, присутствовавшая на пресс-конференции, сообщила, что жители домов с ОСМД по всей стране ждут от правительства четкого плана внедрения монетизации субсидий, а также графика возмещения задолженности перед ОСМД по льготам и субсидиям.

«Расскажите о своих четких шагах, когда, какого числа, какие шаги сделает правительство, куда планируется и какие изменения вносить, чтобы конкретный потребитель получил реальные деньги на свои социальные карточки», - сказала Погорелова, добавив, что она уже получила письма от более двух тысяч ОСМД из многих регионов страны в поддержку требований о монетизации субсидий и оплаты задолженности.

В свою очередь координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной организации «Опора» Татьяна Бойко отметила, что для запуска полноценной монетизации субсидий сегодня у руководства страны нет политической воли.

«Всемирный банк выделил огромную помощь на консультантов, которые разработали единую базу субсидиантов, потому что главной причиной была техническая неготовность к запуску монетизации из-за отсутствия технической базы. Единая база теперь есть, и единственное, чего не хватает, – политической воли», - сказала Бойко.

Также она отметила, что полноценное внедрение монетизации субсидий на уровне потребителя является одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом.