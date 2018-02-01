Эксперты подсчитали, что больше всего предвыборных обещаний выполнила фракция "Народный фронт", а меньше всего - фракция "Оппозиционный блок"

Фракция «Радикальной партии» выполнила только 10% предвыборных обещаний.

Киев. 1 февраля. УНИАН. Больше всего предвыборных обещаний выполнила фракция «Народный фронт», а меньше всего - фракция «Оппозиционный блок».

Об этом сказала шеф-редактор аналитического портала «Слово и Дело» Екатерина Питенина на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По ее словам, фракция «Народный фронт» с начала работы парламента восьмого созыва успела выполнить 62% своих обещаний.

Согласно информации, на втором месте фракция «Самопомич» - они выполнили 50% предвыборных обещаний, а дальше - партия «Солидарность», то есть фракция «БПП» - 36%, фракция «Батькивщина» - 31%, фракция «Радикальной партии» - 10%, фракция «Оппозиционный блок» - 4%.

Питенина подчеркнула, что смущение вызывает тот факт, что «фракция «Народный фронт», которая на сегодняшний день имеет мизерную поддержку, согласно социологическим опросам, на самом деле выполнила больше обещаний».

Она отметила, что в связи с этим возникает вопрос читают ли избиратели программы политических партий, когда идут на выборы, а если так, то «осознают ли избиратели последствия выполнения этих политических программ, последствия выполнения этих обещаний».

Она заявила, что «осень реформ», как называют ее в правительстве и коалиции Верховной Рады Украины, «на самом деле имела мало общего с тем, что было написано в программах политических партий, поскольку обещания почти не касались тех тем, которые рассматривались во время седьмой сессии».

По ее словам, за предыдущую сессию ВР было выполнено только «два обещания «Самопомочи», одно «Радикальной партии», одно «Батькивщины». Она подчеркнула, что лучше всего предвыборные обещания выполняли парламентарии в течение второй и третьей сессии восьмого созыва, то есть «именно в начале своей деятельности народные депутаты этого созыва были наиболее ответственными и пытались сосредоточиться в своей деятельности на том, что они обещали избирателям».

«Это свидетельствует о том, что была еще свежа память о революции достоинства, на наш взгляд, депутаты все же пытались нести ответственность за свои слова, за то, что они пообещали избирателям», - сказала Питенина.

Она добавила, что тогда также была коалиция из 5 фракций, которая давали этим фракциям выполнять обещания, потому что они имели определенные полномочия.

Эксперт ОО «Слово и Дело» Валентин Гладких отметил, что на сегодняшний день в обществе нет понимания того, что от политических сил надо требовать, чтобы они шли на выборы с программой действий, а не с лозунгами. По его словам, во время последней - седьмой сессии ВР, во время «осени реформ», когда на самом деле «ВРУ немало важных законопроектов, тем не менее оказывается, что ни один проголосованный законопроект в течение осени никоим образом не соотносится с предвыборными обещаниями тех политических сил, которые эти законопроекты поддерживали». Он добавил, что во время седьмой сессии «Народным фронтом», хотя проголосовано много законов, но ни одно обещание не выполнено, «Самопомич» - два обещания выполнены, «БПП» - ни одно обещание не выполнено, «Батькивщина» и «Радикальная партия» - по одному обещанию выполнено, которое касается введения моратория на продажу земли».

Гладких заметил, что если анализировать те обещания, которые могли бы выполнять народные депутаты в течение следующей сессии, которая начнется на следующей неделе, «в лучшем случае они выполнят обещания, которые касаются кадровых вопросов - это Центральная избирательная комиссия, Счетная палата, Омбудсмен, возможно, еще министры и, возможно, еще антикоррупционный, а остальные обещания вряд ли будут выполнены».