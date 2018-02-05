Активисты призывают Генпрокуратуру разобраться в неправомерном завладении землей Концерна РРТ (видео)

19 января САП направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты почти 1 млн грн должностными лицами Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Киев. 5 февраля. УНИАН. Активисты призывают Генеральную прокуратуру разобраться в ситуации с неправомерным завладением земельными участками Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ), расположенными в поселке Быковня (территория г.Киева).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат, член общественной организации «Информационный Майдан» Михаил Славянин.

«На сегодняшний день мы подняли документацию по всем этим земельным участкам. Мы готовим представление в Генеральную прокуратуру, чтобы этот вопрос был исследован: почему за счет украинских налогоплательщиков антикоррупционный орган (Специализированная антикоррупционная прокуратура – УНИАН) в течение полутора лет расследует уголовное производство, фактически устанавливая реальные обстоятельства, заканчивает его, передает материалы в суд. А за кулисами всего этого просто проходят сделки с землей», - сказал он.

По словам Славянина, САП открыла производство против бывшего руководителя Концерна РРТ Константина Захаренко, который ранее пытался вернуть на баланс государственного предприятия все земельные участки и имущество, а не против руководства, которое поспособствовало отчуждению земельных участков.

«САП открыла производство именно с формулировкой, что не надо было это все брать на баланс. Причем не в отношении имущества, имущество они не видят, а только в отношении земельных участков. Новое руководство РРТ создало свою непонятную комиссию, и она то, что уже внесено в государственный реестр недвижимого имущества, на что получены выписки и осталось только пойти в регистрационную службу и зарегистрировать, все это берут и просто снимают с баланса, даже не списывают. Я вообще не могу понять, как можно - снять объекты недвижимого имущества с баланса государственного предприятия», - сказал он.

По его словам, такое нарушение не видят ни Государственная фискальная служба, ни Национальное антикоррупционное бюро.

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель главы общественной организации «Народная Антикоррупционная Армия» Валерий Пильгун заявил, что такие действия новосозданных антикоррупционных органов четко указывают на присутствие коррупции в этих органах.

Справка УНИАН. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, осуществляющий трансляцию государственных теле- и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.