Программы для обхода блокировки санкционных сайтов "сдают" больше личной информации, чем российские соцсети (видео)

Киев. 6 февраля. УНИАН. Запрет на использование российских интернет-ресурсов, который был введен согласно указу президента Украины 15 мая 2017 года, не создаст безопасного украинского интернет-пространства, заявил председатель Комитета по вопросам защиты прав человека и свободы слова Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Максим Тульев на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Международному дню безопасного Интернета.

«Интернет нельзя сделать безопасным с помощью запретов, ограничений и цензуры. На этом страхе опасности интернета работают определенные политические силы, которые хотят установить контроль в сегменте украинского интернета», - сказал Тульев.

По его словам, государственные органы не смогли разработать действенный механизм запрета российских интернет-ресурсов.

«Сейчас у них (государственные органы – УНИАН) это не получается. Например, ресурс "ВКонтакте" через полгода (после запрета - УНИАН) через VPN и другие средства обхода, которые в свою очередь сдают информации намного больше, чем сам "ВКонтакте", уже завоевали больше чем 50% украинской аудитории обратно», - заявил он.

Присутствовавший на пресс-конференции глава правления ИнАУ Александр Федиенко отметил, что в создании безопасного интернет-пространства главную роль играет обучение и просветительская деятельность для детей и подростков.

«Ассоциация проводит со школьниками много встреч, на которых рассказываем, как обезопасить себе в интернете. Также мы выпустили сборник, где детям уже с детского сада рассказывают, как вести себя в интернете. Кроме того, существует проект «Skarga.ua», где можно оставить заявку на ресурс, который может содержать агрессию или другую неприемлемую информацию», - сказал Федиенко.

Как сообщал УНИАН, 15 мая прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

По оценкам главы Интернет Ассоциации Украины Александра Федиенко, использование украинцами сомнительных бесплатных VPN-программ (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть), которые позволяют пользователям обходить блокировку санкционных российских сайтов и социальных сетей, угрожает кибербезопасности страны.

Справка УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 170 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.