Госфонд содействия молодежному строительству будет сотрудничать с банком "Глобус" для реализации госпрограммы приобретения жилья (фото)

Государственное финансирование программы «Доступное жилье» в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом более чем в 3 раза - до 100 млн грн.

Киев. 6 февраля. УНИАН. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству и банк «Глобус» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации государственной программы по приобретению жилья.

Соответствующий меморандум в ходе пресс-конференции в УНИАН подписали председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный и председатель банка «Глобус» Сергей Мамедов.

«Госфонд - это финучреждение, которое работает на рынке более 25 лет, и занимаемся мы реализацией государственных и региональных программ по обеспечению жильем разных категорий населения. За это время почти 38 тысяч украинских семей, которым необходимо было улучшение жилищных условий, были обеспечены жильем», - отметил Комнатный.

По его словам, одной из таких программ является программа «Доступное жилье», которая активно внедрялась с 2010 по 2014 года и действовала по схеме 70 на 30, где 30% стоимости жилья компенсирует государство.

«В прошлом году мы модернизировали программу доступного жилья, и на сегодня она действует таким образом: для граждан, которым необходимо улучшение жилищных условий, условия поддержки остались - 30% компенсации, а для двух новых категория - внутренние переселенцы и участники АТО - господдержка составляет 50% компенсации стоимости строительства доступного жилья», - сказал глава Фонда.

Он отметил, что воспользоваться программой могут граждане, которые не имеют жилья и доход которых не более пяти средних зарплат по Украине.

По словам Комнатного, финансирование этой программы в прошлом году составляло 30 млн грн и нам удалось предоставить господдержку 96 семьям, при этом финансирование на 2018 год увеличено до 100 млн грн.

«Мы планируем обеспечить около 340 украинских семей жильем, но это в десятки раз меньше, чем потребности. Есть две проблемы: людей, которые хотят принять участие в программе очень много, в разы больше, чем мы можем за счет бюджета обеспечить, и у граждан не хватает средств, чтобы заплатит свою сумму 50-70% стоимости», - сказал глава Фонда.

Комнатный отметил, что Фонд будет обращаться к правительству с просьбой расширить финансирования программы за счет средств госбюджета в текущем году.

Он подчеркнул, что для решения второй проблемы был подписан сегодняшний меморандум, в соответствии с которым банк будет кредитовать граждан на нужную сумму покупки жилья.

«Логичное объединение усилия с банковскими учреждениями относительно возможности докредитовать граждан на необходимо сумму», - сказал Комнатный.

По его словам, для этой цели был выбран банк «Глобус», так как он является одним из лидеров ипотечного кредитования в Украине.

В свою очередь, глава правления банка «Глобус» отметил, что банк полтора года назад в своей стратегии решил заниматься ипотечным кредитованием, и за это время стал первым на этом рынке.

«Наши кредиты самые дешевые, мы снизили комиссию при оформлении кредита, мы нашли возможность договориться с застройщиками-партнерами относительно процентных ставок по кредитам», - отметил он.

По словам Мамедова, благодаря подписанию меморандума банк расширяет потенциальный круг своих клиентов.

По словам заместителя председателя правления Банка «Глобус» Елены Дмитриевой, ипотечный портфель банка составляет более 200 млн грн, ипотека является ключевым направлением развития банка.

«В прошлом году 380 семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью наших программ, мы работаем более чем с 20 строительными компаниями по всей Украине», - сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день у банка аккредитовано более 100 строительных объектов, которые являются лучшими строительными площадками в Украине.

Как сообщал УНИАН, по программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2017 году с гражданами было заключено 568 договоров на приобретение жилья, что на 63% больше, чем в 2016 году.

Ранее аналогичный меморандум подписали Госфонд содействия молодежному строительству и «Укргазбанк».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/77862