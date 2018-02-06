Активисты призывают НАБУ активизировать расследование производств, в которых фигурирует Гонтарева

Возле Национального антикоррупционного бюро уже два дня продолжается акция протеста под названием «НАБУ, хватит защищать Гонтареву».

Киев. 6 января. УНИАН. Правозащитник, руководитель общественной организации «Общественный контроль банков» Арсен Маринушкин призывает Национальное антикоррупционное бюро активизировать расследование уголовных производств, в которых фигурирует председатель Национального банка Валерия Гонтарева.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодняшняя пресс-конференция посвящена нашей акции протеста «НАБУ, хватит защищать Гонтареву». Мы, активисты общественных организаций, сегодня видим безумное политическое давление на НАБУ по реальному расследованию фактов злоупотребления служебным положением председателем Нацбанка Гонтаревой», - заявил Маринушкин.

Он отметил, что акция продолжается уже два дня.

«Мы проводим возле здания НАБУ такую импровизированную акцию протеста, где установили открытый микрофон для каждого гражданина, который считает себя обманутым от действий председателя Нацбанка, чтобы они непосредственно обратились к директору НАБУ относительно активизации досудебного расследования в отношении Гонтаревой», - добавил Маринушкин.

По его мнению, Национальное антикоррупционное бюро является фактически единственным правоохранительным органом в государстве, который имеет процессуальную и политическую независимость.

«По моему мнению, если всё же будет создан в государстве Антикоррупционный суд, то первое дело он должен слушать по Гонтаревой», - убежден активист.

«Сейчас НАБУ расследует много уголовных производств (относительно действий руководства Нацбанка - УНИАН), одно из таких производств - это злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги. В частности, в данном уголовном производстве речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидированных банков с 450 млрд грн до 99,4 млрд грн с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что приводит к негативным последствиям как для экономики, так и для вкладчиков самих банков», - подчеркнул Маринушкин.

По его словам, ни одно из уголовных производств, в которых фигурирует руководство Нацбанка, до сих пор не доведено до суда.

«Сейчас обсуждается вопрос освобождения Гонтаревой с должности председателя Нацбанка и назначения последователя её политики. Сегодня цель общественных активистов - предотвратить возможное уклонение её от уголовной ответственности, поскольку после освобождения Гонтаревой с должности председателя Нацбанка, я считаю, что её будет еще сложнее привлечь к уголовной ответственности», - сказал Маринушкин.

Кроме того, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с гражданским обществом Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко также призвал руководство НАБУ активизировать расследование производств против руководства Нацбанка.

«Мы дважды встречались с руководством НАБУ, САП на тему обманутых вкладчиков. Прошло уже больше года и двух месяцев от первой встречи. Нас фактически до сих пор кормят обещаниями. Из десяти моих обращений по поводу действий руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц фактически ни одно не получило должного ответа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 стало известно, что НАБУ начало расследование деятельности Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.

Отмечалось, что дело касается махинаций с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд грн и о возможной причастности к таким махинациям руководителей НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Прокурор ГПУ Владислав Куценко заявлял, что речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидированных банков с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам.