Ликвидировать схемы нелегального импорта может только полный учет всех перемещаемых через границу товаров - эксперты

По словам экспертов, убытки для экономики страны от "серого" импорта без уплаты налогов составляют 80-100 млрд грн.

Киев. 7 февраля. УНИАН. Только полный учет с помощью кассовых аппаратов всех товаров в Украине может перекрыть схемы по ввозу коммерческих товаров без уплаты пошлин, которые приводят к убыткам для легального бизнеса и экономики страны.

Об этом заявили эксперты в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По словам сопредседателя таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александра Лазарева, основная цель неоднократных перемещений граждан через границу - это дробление коммерческих партий товаров, чтобы не уплачивать с них налоги.

«То, что люди ввозят якобы для себя, потом поступает в продажу либо на рынки, либо в интернет-магазины», - сказал эксперт.

Он отметил, что такое злоупотребление в перемещении через границу в какой-то мере могут уменьшить ограничения на пребывание за границей в течение 24 часов, повторный выезд за границу раз в 72 часа.

«Но это как лечить болезнь лечением симптомов. Отсутствуют реальные инструменты отслеживания товарной цепочки внутри страны. Но без контроля за потоками товаров внутри страны мы не добьемся ничего», - отметил Лазарев.

По словам представителя ЕБА, в Украине большая протяженность границы, и в случае необходимости можно найти способ доставить товар на территорию нашей страны.

«Единственный способ остановить это массовое явление - полная фискализация всех товарных операций», - отметил он.

При этом Лазарев отметил, что эта мера может вызвать сопротивление и приведет к существенным расходам малого бизнеса.

По словам эксперта, введенные ограничения по выезду и выезду позволят создать базу данных граждан, которые задействованы в этой схеме, чтобы понять, о каких суммах и количестве товаров идет речь.

Как отметила присутствующая на пресс-конференции директор компании Candy Hoover, председатель Комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации Виталия Гончарова, от ввоза товаров без уплаты налогов страдает не только легальный бизнес, так как он не может конкурировать с серым импортом по ценам, но и конечный потребитель.

«Влияние негативно, но более всего страдают домохозяйства. Нелегальные продавцы продают товар, не подготовленный для рынка Украины. Украинец получает товар без гарантии, и даже без инструкции на украинском языке», - сказала она.

Кроме того, по словам Гончаровой, нередко ввозятся товары, которые даже не обслуживаются сервисными центрами на территории Украины.

По словам еще одного участника пресс-конференции - директора Института социально-экономической трансформации, эксперта РПР Ильи Несходовского, нелегальный импорт приносит убытки экономике страны в размере 80-100 млн грн, и бюджету от неуплаты налогов - 20-25 млрд грн.

Несходовский отметил, что помимо потерь бюджета, такие схемы с ввозом товаров, с так называемыми «челноками» приводят к нежеланию европейских инвесторов открывать заводы в Украине, так как местные товары не могут конкурировать с дешевыми товарами серого импорта.

«Если мы хотим, чтобы в Украине были рабочие места, они были высокооплачиваемыми, необходимо решение этой проблемы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 декабря приняла закон, предусматривающий ограничение безналогового ввоза товаров в Украину: не более трех посылок в месяц суммарной стоимостью 150 евро.

Ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года.

В то же время, ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину начало действовать с 1 января 2018 года. При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро.

При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.