Профильный комитет ВР рекомендует парламенту принять комплексный законопроект о защите животных (видео)

Законопроект № 6598, в частности, ужесточает наказание за жестокость по отношению к животным и вводит гуманные нормы содержания сельскохозяйственных животных.

Киев. 7 февраля. УНИАН. Комитет по экологии Верховной Рады Украины поддержал и рекомендует парламенту принять в первом чтении новый большой и комплексный законопроект № 6598, который намерен защитить животных от жестокости и ввести европейские зоозащитные нормы в украинское законодательство.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины Павел Дзюблик.

Законопроект, в частности, запрещает убивать бездомных и домашних животных, запрещает эвтаназию животных, коммерческое фотографирование с животными, применение жестоких способов дрессуры животных в цирках, ужесточает наказание за жестокость, вводит гуманные нормы содержания сельскохозяйственных животных.

«Это работа не одного дня. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить авторский коллектив и всех тех неравнодушным зоозащитников, которые присоединились к разработке и обсуждению данного законопроекта. Он разрабатывался и дорабатывался в течение 9 месяцев. На данный момент мы внесли конечный вариант. Когда мы зарегистрировали его в первый раз, у нас было большое количество альтернативных законопроектов. Мы пообщались с авторскими коллективами альтернативных законопроектов, и на сегодняшний день мои коллеги вошли в авторский коллектив нашего совместного законопроекта. В соавторах нашего законопроекта есть представители почти всех политических сил и фракций в ВР. Я надеюсь на то, что этот законопроект будет вынесен в ближайшее время в зал и поддержан нашими коллегами», - сказал депутат.

В свою очередь директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко поблагодарил инициаторов законопроекта.

«Это большой законопроект. Он вносит 65 изменений в 9 действующих законов Украины. Это огромный супер-защитный проект, и он поддержан экспертным управлением ВР, Министерством экологии, Государственным агентством лесных ресурсов. Практически все авторы законопроекта - депутаты комитета по экологии. Нужно сказать, что и зоозащитное сообщество тоже поддерживает этот законопроект. Этот законопроект имплементирует нормы международной конвенции о защите домашних животных», - отметил он.

Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова также отметила, что данный законопроект является очень актуальным в настоящее время.

«В Украине очень остро стоит проблема с догхантерами и черными коммунальщиками, которые наперегонки массово уничтожают собак и кошек, причем не только бездомных, но и тех, которые принадлежат владельцам. Поэтому и возникла необходимость для разработки такого законопроекта. Мы над ним работали почти год. Хочется отметить несколько ключевых моментов по этому законопроекту. Мы усиливаем ответственность за жестокое обращение с животными ... В частности, предусматривается наказание от 2 до 3 лет заключения без условных сроков. Также данным законопроектом мы запрещаем эвтаназию как метод регулирования численности бездомных животных, поскольку в законодательстве есть небольшие щели, которые сейчас используют черные коммунальщики для массового умерщвления животных, мы эти лазейки законопроектом убираем и прописываем четкий и исчерпывающий перечень оснований для умерщвления бездомных животных - только по медицинским показателям», - сказала она.

Суркова также пояснила, что, если нормы законопроекта вступят в силу, то каждое животное будут учитывать, клипсовать, вакцинировать, стерилизовать.

Директор ООО «4 лапы Украина» Александра Лисчишина подчеркнула, что данный законопроект прописывает механизмы защиты и диких животных.

«С 2015 года было запрещено использование медведей для травли на контрольно-испытательных станциях, но, к сожалению, содержать таких животных на станциях нет запрета. Поэтому мы выступаем за запрет содержания диких животных на станциях контрольно-испытательных, а также при гостиницах, оздоровительных учреждениях, заведениях общественного питания, потому что они не получают необходимых условий для нормальной жизни. Также данный законопроект поможет тем, что будет запрещено использовать данных животных для рекламы с развлекательной целью в ресторанах и гостиницах», - добавила она.

Координатор зоозащитного направления Национального экологического центра Украины Наталья Вишневская заявила следующее: «Законопроект 6598 прежде всего решает очень серьезную и локальную проблему, которая имеет отношение к практически всем областным городам Украины. Это использование животных в фотоуслугах и попрошайничество животных в городах».

В то же время президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская подчеркнула, что данный законопроект является огромным шагом к установлению в Украине цивилизованных стандартов обращения с животными.