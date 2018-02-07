Лишь каждый 10-й украинский селянин готов продать свой земельный пай в случае открытия рынка земли - опрос (видео)

Среди опрошенных владельцев паев почти 40% считают, что цена 1 га земли должна быть в пределах 6 тыс. долл., еще столько же респондентов оценивают 1 га в 12 тыс. долл.

Киев. 7 февраля. УНИАН. Продать свою землю сельскохозяйственного назначения в случае открытия в Украине рынка земли готовы всего 10,4% респондентов - жителей села.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заведующая отделом земельных отношений и природопользования Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Ольга Ходаковская, представляя результаты опроса.

При этом она подчеркнула, что продать земельные паи в случае снятия моратория готовы 10,4% их собственников. Это означает, что предложение на рынке земли в случае его внедрения может составить 1,5-2,8 млн га сельскохозяйственных угодий.

Ходаковская отметила, что приобрести земельные участки выявили желание около 48% нынешних землепользователей.

По ее словам, среди опрошенных владельцев паев 39,4% считают, что цена за один гектар земли должна быть в пределах 6 тыс. долл., еще столько же респондентов оценивают 1 гектар в 12 тыс. долл.

«То есть это те цены, которые есть на уровне европейских стран. Это свидетельствует о том, что собственники земельных паев осведомлены, какая на самом деле стоимость украинских земель. Однако оправдаются ли их ожидания при заключении договора купли-продажи, учитывая низкую покупательную способность, сейчас говорить сложно», - отметила эксперт.

Ходаковская подчеркнула, что приемлемая цена для выкупа земель существенно ниже, чем ожидания собственников паев. Половина опрошенных землепользователей (54%) готовы заплатить не более 1 тыс. долл. за гектар, и только каждый шестой (15,3%) – 2,5 тыс. долл./га.

«Отсюда очевидным является их желание, чтобы процесс запуска рынка земли сопровождался механизмами льготного кредитования, то есть длинными дешевыми кредитами, механизмами рассрочки платежа с предоставлением приоритета тем, кто самостоятельно хозяйствует на земле, или фермерам, которые хотят начать собственное дело», - отметила она.

Опрос проводился с 10 февраля по 20 мая 2017 года. Было опрошено 3000 человек, 2503 из которых - собственники земельных паев, 900 – землепользователи (арендаторы). Опросом было охвачено 520 сельских населенных пунктов и 25 городских.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2019 года и направил его на подпись президенту.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планировала до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. Рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.