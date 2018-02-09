Правозащитные организации заявляют о необходимости доработать проект Концепции развития гражданского образования в Украине

Речь идет о направлении образования, которое дает понимание, как жить в современном государстве, как соблюдать законы, но при этом не позволять власти нарушать права человека.

Киев. 9 февраля. УНИАН. 11 общественных организаций подписали и обнародовали совместное заявление о необходимости существенно доработать проект Концепции развития гражданского образования в Украине, обнародованный Министерством образования и науки в январе.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

Она отметила, что в Украине продолжается реформа системы образования, и вопрос гражданского образования является очень актуальным, об этом свидетельствуют результаты социологических исследований. Речь идет о направлении образования, которое дает понимание, как жить в современном государстве, как соблюдать законы, но при этом не позволять власти нарушать права человека, и как быть гражданином демократического и инклюзивного общества.

«Сейчас очень важный момент, когда государство начало работать над этой концепцией, что действительно идет движение в том, чтобы школа, университет были площадками для правообразовательного формирования активного гражданина. С другой стороны, когда мы смотрим на ту концепцию, которая есть по состоянию на сегодняшний день, мы понимаем, что она не является целостной, является местами непонятной и противоречивой. А если даже на уровне МОН нет какого-то целостного понимания, что такое гражданское образование и как оно внедряется, то каким образом оно будет донесено до учителей, и каким образом они будут дальше передавать эти знания ученикам?» - подчеркнула Печончик.

По ее словам, к обсуждению проекта документа должен приобщиться более широкий круг общественности.

«Мы искренне надеемся, что это не станет очередным каким-то формальным документом, нецелостным, разбалансированным, и действительно надеемся, что поезд «Украинская школа», который уже тронулся, будет иметь в своем составе один из вагонов, который будет называться «Права человека», и это будет сквозной темой через всю систему образования, даже не обязательно в рамках одного предмета», - сказала правозащитница.

Исполнительный директор Образовательного Дома прав человека в Чернигове Сергей Буров также отметил важность этой концепции. По его словам, правозащитники после изучения ее проекта определили ряд недостатков, среди основных, в частности, перенасыщенность документа разнообразной терминологией, которая не имеет четких определений.

«Даже нет определения самого понятия, что понимается под гражданским образованием. Нет определений понятий, которые включены в Концепцию, например, духовные ценности украинского народа, национальная идентичность, гражданская идентичность, гражданское общество. А это должно быть, чтобы не было искаженных понятий», - отметил он.

Буров обратил внимание, что ключевой задачей гражданского образования должно быть формирование гражданских компетенций, которые уже определены Концепцией новой украинской школы в соответствии с рекомендациями ЕС.

«Несмотря на это, проект Концепции гражданского образования предлагает, по сути, изменить содержание гражданской компетенции, заимствуя некоторые положения из Стратегии национально-патриотического воспитания», - прокомментировал он, подчеркнув, что перечень ценностных ориентиров гражданского образования, представленных в рамках проекта Концепции МОН, вообще требует пересмотра.

Координатор образовательных проектов Amnesty International в Украине Владимир Селиваненко в свою очередь отметил, что при разработке подобных документов Украина должна четко следовать нормам международного права, которые определяют содержание гражданского образования.

«Поэтому поддерживая то, что сказано, поддерживая совместное заявление, и наш документ с предложениями, направленный министерству, мы полностью поддерживаем идею доработки Концепции развития гражданского образования на тех принципах, на которых построено гражданское образование во всех странах, придерживающихся норм международного права», - сказал представитель Amnesty International.

Как сообщила Печончик, часть организаций из числа подписавших совместное заявление, уже направила письменные предложения по изменениям этой Концепции в Минобразования.

Справка УНИАН. 18 января Миниобразования обнародовало проект Концепции развития гражданского образования в Украине, разработанной во исполнение пункта 16 плана мероприятий на 2017 год по реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 годы, утвержденного распоряжением Кабинета министров от 11 мая 2017 года №296-р.