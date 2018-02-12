Вадим Рабинович заявляет, что французский суд по его требованию арестовал недвижимость Левочкиных (видео)

По словам Рабиновича, речь идет об имениях стоимостью 40 и 10 млн евро.

Киев. 12 февраля. УНИАН. Народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович заявляет, что французский суд по его требованию арестовал недвижимость семьи заместителя главы фракции «Оппозиционный блок» Сергея Левочкина в городе Сен-Жан-Кап-Ферра.

Об этом Рабинович заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Много лет нашу страну грабят по одному и тому же принципу: приходит какая-то власть, набирает, наворовывает полстраны и потом уезжает, и заграницей - в европах, америках, антигуах - строятся громадные замки, виллы, и все это уходит. Потом они меняются. За 26 лет жизни ни разу никто не покусился на святое: то, что уже вывезено, они там прожирают», - сказал он.

Депутат сообщил, что суд в Ницце арестовал по его требованию «имения семейки Левочкиных» и продемонстрировал соответствующие документы. «Эти имения указаны вместе со стоимостью. Первое, которое я арестовывал, оказалось 40 млн евро. Но рядом оказалось второе еще, за 10… Одно единственное семейство, один единственный дом – почти 2 миллиарда (гривен – УНИАН) вложено. Я арестовал эту сумму», - заявил Рабинович.

Парламентарий добавил, что французский суд «понял, что у семьи, которая никогда в жизни не работала в бизнесе, а только главами администраций, не может быть на один дом 2 миллиарда».

Он выразил надежду на возвращение этих денег в бюджет Украины. «Я подал в суд, и там написано в судебном решении – в пользу государства Украина… Мы должны теперь методично позабирать все эти имения», - подчеркнул депутат.

По его словам, подобная работа уже началась относительно пяти стран. «Вы не представляете, какая сумма вырисовывается. Мы вернем в бюджет 200 млрд уже в течение этого года», - заявил Рабинович.

Он обратился к Национальному антикоррупционному бюро Украины, Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел Украины относительно необходимости проведения работы для возвращения денег в Украину, а генерального прокурора Украины он призвал взять это дело под контроль.

«Эти 2 миллиарда, я требую от премьер-министра, чтобы эти день пошли только на индексацию пенсий и зарплат. Особенно, военнослужащим», - подчеркнул парламентарий.

Рабинович заявил, что совместно с соответствующими спецслужбами готов работать над дальнейшим возвращением активов в бюджет страны.

Кроме того, он сообщил, что планирует встречи с судьями во Франции и Италии. «Мы там тоже накопали очень интересного персонажа нашей политики. Я пытаюсь это довести… Никогда еще такого прецедента не было», - добавил депутат.