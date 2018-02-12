Вадим Рабинович заявляет, что французский суд по его требованию арестовал недвижимость Левочкиных (видео)

14:33, 12 февраля 2018
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Киев. 12 февраля. УНИАН. Народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович заявляет, что французский суд по его требованию арестовал недвижимость семьи заместителя главы фракции «Оппозиционный блок» Сергея Левочкина в городе Сен-Жан-Кап-Ферра.

Об этом Рабинович заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Много лет нашу страну грабят по одному и тому же принципу: приходит какая-то власть, набирает, наворовывает полстраны и потом уезжает, и заграницей - в европах, америках, антигуах - строятся громадные замки, виллы, и все это уходит. Потом они меняются. За 26 лет жизни ни разу никто не покусился на святое: то, что уже вывезено, они там прожирают», - сказал он.

Депутат сообщил, что суд в Ницце арестовал по его требованию «имения семейки Левочкиных» и продемонстрировал соответствующие документы. «Эти имения указаны вместе со стоимостью. Первое, которое я арестовывал, оказалось 40 млн евро. Но рядом оказалось второе еще, за 10… Одно единственное семейство, один единственный дом – почти 2 миллиарда (гривен – УНИАН) вложено. Я арестовал эту сумму», - заявил Рабинович.

Парламентарий добавил, что французский суд «понял, что у семьи, которая никогда в жизни не работала в бизнесе, а только главами администраций, не может быть на один дом 2 миллиарда».

Он выразил надежду на возвращение этих денег в бюджет Украины. «Я подал в суд, и там написано в судебном решении – в пользу государства Украина… Мы должны теперь методично позабирать все эти имения», - подчеркнул депутат.

По его словам, подобная работа уже началась относительно пяти стран. «Вы не представляете, какая сумма вырисовывается. Мы вернем в бюджет 200 млрд уже в течение этого года», - заявил Рабинович.

Он обратился к Национальному антикоррупционному бюро Украины, Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел Украины относительно необходимости проведения работы для возвращения денег в Украину, а генерального прокурора Украины он призвал взять это дело под контроль.

«Эти 2 миллиарда, я требую от премьер-министра, чтобы эти день пошли только на индексацию пенсий и зарплат. Особенно, военнослужащим», - подчеркнул парламентарий.

Рабинович заявил, что совместно с соответствующими спецслужбами готов работать над дальнейшим возвращением активов в бюджет страны.

Кроме того, он сообщил, что планирует встречи с судьями во Франции и Италии. «Мы там тоже накопали очень интересного персонажа нашей политики. Я пытаюсь это довести… Никогда еще такого прецедента не было», - добавил депутат.

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