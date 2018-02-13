Эксперты строительной отрасли объединили усилия для адаптации украинского строительного рынка к европейским стандартам (фото, видео)

Академия Строительства Украины совместно с экспертами готова помогать Министерству регионального развития в разработке Строительного кодекса.

Киев. 13 февраля. УНИАН. Ассоциация инженеров-консультантов Украины, Украинское содружество строительного права и Академия Строительства Украины (АСУ) объединились для координации усилий в адаптации украинского строительного рынка к европейским и всемирным стандартам.

Соответствующий меморандум был подписан между организациями на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодняшняя пресс-конференция посвящена объединению усилий экспертов строительной отрасли для того, чтобы разработать единый подход входа в Евросоюз с точки зрения стандартов и гармонизации норм», - сказал президент АСУ Иван Назаренко.

Также, он отметил, что главной целью меморандума является консолидация творческого потенциала для развития международного сотрудничества в направлении интеграции украинских образовательных программ и строительных норм в европейские, секторальное взаимодействие образования и науки с международной экспертной средой.

Также, Назаренко отметил, что в Украине сейчас очень болезненный вопрос технического образования. «Например, в Киеве нет технического училища, которое готовит крановщиков», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции вице-президент Академии Строительства Украины, руководитель экспертной организации в строительстве "ПРОЕКСП" Виктор Лещинский отметил, что применение опыта Евросоюза даст возможность стабилизировать украинский строительный рынок.

«Украинский рынок должен перестраивать модель работы к евростандартам. Это дает возможность нашим специалистам получать заказы за рубежом, и с другой стороны - привлекать инвестиции в нашу страну…Сегодняшнее подписание документа направлено на то, чтобы евронормы зашли в строительную и смежные отрасли. Это позволит привезти все нормы и правила к стандартам, чтобы наши дороги не рассыпались. Это позволит улучшить климат строительной отрасли, привлечь инвестиции, повысить заработные платы. Недопустимо, чтобы строитель получал 5500 грн. Необходимо стимулировать строителей оставаться в Украине. Евронормы и применение опыта Евросоюза даст возможность стабилизировать рынок, возможность получать достойную зарплату и социальную защиту», - сказал Лещинский.

Также, он подчеркнул, что Академия Строительства Украины совместно с коллегами готова помогать Министерству регионального развития в разработке Строительного кодекса.

«Министерство регионального развития объявило, что оно разрабатывает единый документ – Строительный кодекс. Рынок к этому уже давно созрел, и этот документ очень необходим. Надеемся, что АСУ с коллегами будет активно принимать участие в разработке этого документа», - сказал Лещинский.

О том, что отсутствие современных стандартов строительства препятствует привлечению иностранных инвестиций, подтвердил и присутствовавший на пресс-конференции член Украинского содружества строительного права Вадим Ходаковский.

«Мы видим, что есть желание иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину, но у нас нет международных стандартов работы. Все нормы и стандарты устарели и тянутся из Советского Союза. Поэтому эта ситуация должна меняться, и мы надеемся, что наши задумки осуществятся», - сказала он.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2017 года Совет Евросоюза окончательно ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. 1 сентября того же года соглашение вступило в силу в полном объеме. Одним из пунктов Соглашения об ассоциации является приведение технических регламентов производства продукции в Украине к европейским нормам.

Фото подписания Меморандума:https://photo.unian.net/rus/themes/77984