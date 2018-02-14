Столичное полиграфическое предприятие "Блиц-Информ" благодаря антикризисным мерам планирует до конца 2018 года выйти на 80% загрузки производства (видео)

Также предприятие планирует с сентября этого года выйти на уровень прибыльности.

Киев. 14 февраля. УНИАН. Одно из крупнейших полиграфических предприятий в Украине, столичная компания «Блиц-Информ» планирует до конца 2018 года выйти на 80% загрузки предприятия, а с сентября - на уровень прибыльности благодаря антикризисным мерам, которые с начала года проводит новое руководство компании.

Об это на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент «Блиц-Информа» Олег Дубровка, генеральный директор образцовой типографии «Блиц-Принт» Константин Бурдак, начальник печатного цеха образцовой типографии «Блиц-Принт» Олег Мельничук, а также генеральный директор «Киевского картонно-бумажного комбината» (ККБК, Обухов, Киевская обл.) Виталий Баско.

По словам президента «Блиц-Информа» Олега Дубровки, после смерти основателя и руководителя предприятия Сергея Мельничука менеджмент предприятия развивал компанию по неэффективной стратегии, что привело к росту кредиторской задолженности до почти 4 млрд грн, падению производства, а также закрытию заводов и увольнению сотрудников.

«В декабре месяце эта стратегия привела к тому, что два завода были закрыты и 200 человек потеряли работу. Все мы понимали, что компанию нужно спасать. Акционеры, видя ситуацию, которая происходит в компании, приняли решение о смене руководства компании. С первого января сменяется менеджмент компании. После этого нам удалось разработать план стабилизации предприятия, план его развития», - сообщил Дубровка,

Он отметил, что основными пунктами этого плана стали: заключение договоров с кредиторами и поставщиками сырья, возобновление работы остановленных заводов, возвращение клиентов, которые были утеряны на рынке, а также восстановление на должности уволенного персонала и расширение штата до 3000 человек.

«На сегодня нам удалось найти общий язык с кредиторами и поставщиками сырья, нам удалось вернуть уволенных сотрудников. Дальнейшие шаги заключаются в том, чтобы увеличить объём продаж. На сегодня производство загружено на 10-20% от своих мощностей. До конца 2018 года мы планируем выйти на загрузку производства под 80%. Даже несмотря на текущую загруженность, компания за прошлый год выплатила налогов разных уровней на около 144 млн грн», - отметил президент компании, добавив, что к сентябрю этого года предприятие должно выйти на уровень прибыльности.

По его словам, ярким примером поставщика, который пошел навстречу компании, является «Киевский картонно-бумажный комбинат» - основной поставщик сырья для изготовления картонной упаковки на предприятии.

Так, присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор «Киевского картонно-бумажного комбината» Виталий Баско отметил, что комбинат заинтересован в развитии «Блиц-Информа», так как компания является одним из ключевых потребителей продукции ККБК.

«Мы являемся основным поставщиком картона для компании «Блиц-Информ», мощности которой позволяют перерабатывать до 4 тыс. тонн картона в месяц, и производить из него упаковку, которую потребляет европейский рынок. Мы более 15 лет сотрудничали и наблюдали, как шло падение данного предприятия. К концу года компания образовала огромный дефицит долга по поставкам картона и соответственно подошёл предел, когда мы не могли бы поставлять сырье. Мы видели, что идет падение производства, идет остановка, увольнение коллектива», - сообщил Баско.

«Поэтому наши акционеры приняли решение рассмотреть возможности и вариант взаимного сотрудничества, так как сегодня мы проводим масштабную модернизацию. В течение года в машину, которая производит картоны для упаковки, будет вложено более 30 млн евро, что позволит нам с мая производить эту продукцию европейского стандарта. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии предприятия и было принято решение создать совместную группу для реанимации данного предприятия. На первом этапе мы прекратили судебные вопросы, связанные с возвращением долга, подписали мировое соглашение по реструктуризации долга, мы даем товарный кредит, для того чтобы запустить в полном объёме «Блиц-Пак», - добавил он.

Справка УНИАН. Акционерная компания «Блиц-Информ» состоит из образцовой типографии «Блиц-Принт» и двух заводов по производству упаковки – «Блиц-Пак» и «Блиц-Флекс». Компания осуществляет поставки своей страны на рыки 22 стран мира.