В Украине для инициирования позитивных изменений в обществе необходимо создать объединяющую платформу общественных организаций - эксперты (видео)

По мнению экспертов, в Украине необходимо дать возможность проявиться новым лидерам.

Киев. 14 февраля. УНИАН. Представитель общественного движения «Украина, которая борется» Валентина Виноградова уверена, что для инициирования позитивных изменений в обществе необходимо создать объединяющую платформу общественных организаций.

Об этом она заявила на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Валентина Виноградова акцентировала, что украинские граждане требовали осуществления реформ ради европейского будущего и отметила, что «возникает проблема общего видения создания стратегии и программы осуществления реформ». По её словам, это невозможно сделать, если «не избавиться от олигархов, которые захватили сегодня власть в Украине». При этом добавила, что так называемые реформы, которые сегодня есть в Украине, - это лишь ограбление населения.

Также, Виноградова сказала , что должен быть «очерчен круг критических вопросов, связанных с осуществлением европейского выбора на принципах опережающего развития и последующего лидерства Украины».

Эксперт отметила, что в Украине необходимо «дать возможность проявиться лидерам, а не бежать за старыми новыми лидерами».

Виноградова акцентировала необходимость изменения избирательной системы Украины, в частности, введение электронного голосования на выборах. По ее словам, важно предусмотреть отзыв народных депутатов и депутатов местных органов самоуправления, в случае невыполнения ими предвыборных обещаний.

Также, по убеждению эксперта, в Украине должно «быть высокоразвитое гражданское общество». По её словам, в государстве много «людей сознательных, умных» и подчеркнула, что необходимо объединение общественных движений, чтобы «создать для Украины позитивный сценарий развития государства».

В свою очередь, представитель независимых студенческих профсоюзов Украины Всеволод Магдейчук добавил, что такое объединение необходимо для положительных изменений в Украине. По его словам, на сегодняшний день Украина «как государство вроде расположена в центре Европы, а на самом деле очень отдалена от тех европейских ценностей, в частности, это касается коррупции». Он подчеркнул, что необходимо объединение молодежных организаций для построения сильного государства, где они смогут реализоваться.

Председатель Ассоциации христианских организаций стран Африки Валентин Элиас отметил, что важно понимать, что позитивный сценарий для Украины - «это развитие, которое должно происходить». По его словам, граждане Украины сталкиваются с коррупцией, с «безнравственными действиями нашего правительства». Он подчеркнул, что важно, чтобы было видение людей, как это нужно преодолевать, как должно строиться государство, где людям будет жить комфортно.

Представитель ВОО «Женщины за единство украинского народа» Людмила Смолякова акцентировала, что для Украины важно знать свое прошлое. По её словам, планируется создать в Украине музей «Дивосвіт Трипілля». Она убеждена, что об истории Украины важно говорить в Украине, в мире.