53% опрошенных родителей признают, что берут на себя ответственность в образовательно-воспитательном процессе детей в полной мере - исследование (видео)

Около трети родителей отметили, что одной из самых больших проблем является недостаточное финансирование школ.

Киев. 15 февраля. УНИАН. Согласно результатам социологического исследования, 53% родителей признают, что берут на себя ответственность в образовательно-воспитательном процессе своих детей в полной мере.

Об этом говорится в представленных на пресс-конференции в УНИАН результатах социологического исследования «Образование глазами родителей», проведенного социологическим агентством «Фама» по заказу Комиссии по делам образования и воспитания Украинской греко-католической Церкви и при поддержке Благотворительного фонда имени митрополита Андрея Шептицкого.

Как заявила председатель Комиссии по делам образования и воспитания УГКЦ сестра Христофора Буштын, первыми ответственными за образование и воспитание детей являются родители.

«Родители должны передать также нравственные, духовные ценности своим детям, прежде всего, собственным примером. Однако большую часть дня ребенок проводит в образовательном учреждении. Поэтому церковь всегда поддерживала родителей в их инициативе создать конфессиональные школы», - сказала она.

Сестра Христофора отметила, что родители имеют право выбирать для своих детей такие учебные заведения, которые будут обеспечивать продолжение их семейного мировоззрения и в образовательном заведений, без дополнительных затрат на оплату таких институций.

«К большому счастью, в Украине уже начинает вступать в действие новый закон об образовании, который предусматривает такие субвенции для всех форм школ», - отметила она.

Так, объяснила сестра Христофора, для них важно было узнать, насколько родители чувствуют свою ответственность, принимают ее, готовы и знают, каким образом они могут реализовывать свои права.

В свою очередь, кандидат социологических наук, директор соцагентства "Фама" Марьяна Малачивская, представляя результаты исследования, отметила, что 53% опрошенных родителей «отмечают персональную ответственность за образовательно-воспитательный процесс своих детей, но при этом 51% респондентов убеждены, что они не могут влиять на образовательно-воспитательный процесс в учебном заведении, где учится их ребенок».

30% опрошенных считают, что родители и педагоги в одинаковой степени ответственны за этот процесс. В то же время 3% определили, что в первую очередь ответственные родители, а затем - педагоги. Менее 1% респондентов полагают, что ответственны, прежде всего, педагоги, а затем - родители. В то же время, 4% респондентов считают, что только педагоги (учебные заведения единолично ответственны за учебно-воспитательный процесс детей .

Что касается форм привлечения родителей к образовательно-воспитательному процессу и управлению учебным заведением, то это, согласно ответам опрошенных родителей, происходит, преимущественным образом, через участие в родительских собраниях (71% участников исследования); участие в софинансировании ремонтных работ в классе/школе, оплату услуг уборки (18%); участие в работе родительского комитета класса (17%).

Говоря о проблемах в школьном образовании, Малачивская отметила, что около трети родителей отметили, что одной из самых больших проблем является недостаточное финансирование школ. «Больше всего опрошенных родителей отметили, что проблемой сферы образования является недостаточное финансирование школ. Так считают 28% участников исследования. 19% респондентов в проблемы отрасли включают тяжелую (сложную) программу ... Также часто родители называют проблемой низкий уровень квалификации педагогов, непрофессионализм (14%)», - говорится в результатах опроса.

Так, каждого пятого респондента беспокоит перенасыщенность учебной программы; каждого седьмого - низкий уровень квалификации педагогического состава школ, где учатся их дети; каждый десятый считает проблемой потребность в осуществлении благотворительных взносов на развитие школы. «Среди других распространенных проблем - нехватка учебников и учебных материалов, устарелая материально-техническая база школы, некачественное питание, переполненность классов», - говорится в исследовании.

53% опрошенных родителей не считают, что общее образование в Украине бесплатное. В то же время 28,7% опрошенных родителей хотели бы, чтобы их ребенок получала среднее образование в частном учебном заведении. При этом каждый четвертый (24%) из опрошенных родителей убежден, что частные школы слишком дорогие, каждый пятый (19%) отмечает, что не имеет финансовой возможности для частной школы, а еще 12% положительно оценивают качество образовательных услуг в государственной школе, где учится их ребенок.

Кроме того, как показывает исследование, 36,1% респондентов считают нужным формирование благоприятных условий со стороны государства для увеличения численности частных школ в Украине, 61,3% - с ними не соглашаются, а 2,5% - затруднились дать однозначный ответ .

56,8% опрошенных родителей разделяют мнение, что церковь и религиозные организации могут сотрудничать с учебными заведениями в вопросах осуществления воспитательно-образовательного процесса, а для 50,7% респондентов важно воспитывать детей в среде, построенной на христианских духовных ценностях, говорится в исследовании.

"В целом 78% респондентов ничего не знают о частных католических школах, 14% слышали о частных католических школах в Европе или Украине и могут назвать несколько (субъективно оценочных) особенностей обучения в них, 8% опрошенных родителей слышали о таком типе школ, но не обладают конкретной информацией", - отмечается в результатах опроса.

При этом, родители по-разному относятся к созданию частных учебных заведений религиозными организациями: 9,6% - вполне положительно, 19,6% - скорее положительно, 29,6% - отрицательно и положительно в равной степени, 17,5% - скорее отрицательно, 14,2% - абсолютно негативного, а 9,4% затруднились с ответом.

*** Опрос был проведен в сентябре-октябре 2017 года (полевые работы - сентябрь 2017 года). Применялась пропорциональная стратификационная выборка. Участие в опросе приняли 1000 родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет, проживающих в поселениях городского типа (опрос не проводился на территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает 3,1% для показателей, близких к 50%, не превышает 2,7% для показателей, близких к 25% или 75%, не превышает 1,9% для показателей, близких к 10% или 90 %, не превышает 1,4% для показателей, близких к 5% или 95%, не превышает 0,6% для показателей, близких к 1% или 99%.