На востоке так думают 43% опрошенных, а на западе – 66%.

Киев. 23 ноября. УНИАН. 55% украинской молодежи в возрасте от 14 до 18 лет считают, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной.

Такие данные социологического опроса на тему: "Поколение молодых украинцев: жизненные приоритеты, политическая активность и социальная память" обнародованы на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Эксперт, доктор исторических наук (г. Одесса) Александр Пригарин отметил, что 29% респондентов считают, что это война между Россией и Украиной и внутренний конфликт одновременно. По словам эксперта, 8% опрошенных считают это внутренним вооруженным

конфликтом между гражданами Украины, а еще 8% – не могут выяснить для себя, что происходит на Донбассе.

Пригарин отметил, что оценка этой ситуации по регионам – между Востоком и Западом Украины – различается весьма существенно. На западе Украины считают, что это война 66% опрошенных, на востоке – 43%, в центре – 53% и на юге – 58%. В то же время внутренним конфликтом ситуацию на Донбассе считают на востоке 8% опрошенных, на юге – 10%, в центре – 11%, на западе – 2%.

Фото: https://photo.unian.net/theme/109522-prezentaciya-rezultatov-socoprosa-unian-pokolenie-molodyh-ukraincev-zhiznennye-prioritety-politicheskaya-aktivnost-i-socialnaya-pamyat.html

Справка. Опрос проводился в апреле Социологическим информационно-исследовательским центром "Пульс" (г. Одесса) в партнерстве с международным экспертным клубом (МЭК) (г. Киев). Было опрошено 1200 респондентов в возрасте 14-18 лет на всей территории Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на востоке Украины).

Автор: Надя Пришляк