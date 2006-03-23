“Эко+25” отстоит 25-процентную надбавку всем социальным выплатам населению зон экологического бедствия

Первоочередной задачей партии является признание на государственном уровне зон экологического бедствия и законодательное введение 25-процентных надбавок к зарплатам, пенсиям, стипендиям и другим соцвыплатам. Об этом на сегодняшней встрече с луганчанами заявил лидер партии Сергей Ермилов.

“Претендовать на статус зон экологического бедствия могут сегодня, к сожалению, целые регионы Украины. В нашей стране лишь три области считаются более менее экологически благополучными. В то же время 6 крупнейших – Днепропетровсксая, Донецкая, Луганская, Запорожская, Харьковская и Кировоградская – относятся к “поясу повышенной экологической опасности”. Для организации выплат компенсации будут использоваться удобные для граждан механизмы – через отделения банков, почтальонов и по ведомости через кассиров предприятий и учреждений”, - отметил С.Ермилов.