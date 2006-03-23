Немцов призвает украинцев отстоять на выборах свободу!

Отстоять ценности Майдана и предотвратить криминально-бюрократический реванш призвали украинский народ в совместном открытом обращении российские политики – лидеры «Союза Правых Сил» Борис Немцов и «Народно-Демократического Союза» Иван Стариков.

Авторы обращения напоминают, что относятся к немногим российским политикам, которые в 2004 году активно поддержали Оранжевую революцию, Виктора Ющенко. - Мы были на Майдане. Нам посчастливилось стать свидетелями выдающейся победы украинского народа над криминализированной бюрократией. Победы в борьбе за правду, за свободу, за справедливость.

Мы ни в коем случае не пытаемся вмешаться не в свое дело, - говорится в обращении. - Но мы как простые участники Майдана очень надеемся, что все украинцы, которым дороги понятия «свобода», «справедливость», «европейский выбор», отдадут голоса политическим силам, на самом деле отстаивающим эти ценности. Таких сил мы видим в сегодняшней Украине видим две. Это избирательные блоки «Наша Украина» и «Пора-ПРП».

Сегодня мы видим, что многие политические обязательства Виктора Ющенко выполняются, - подчеркивается в обращении. В Украине действительно есть свобода слова, о которой остальные страны СНГ могут только мечтать. Аукцион по «Криворожстали» показал и доказал, что эффективная справедливая приватизация на постсоветском пространстве – возможна. Украина в 5 раз увеличила пособия на новорожденных, продемонстрировав тем самым качественно новую социальную политику. Предвыборная кампания-2006 показала, что в Украине теперь есть реальная демократия, что у оппозиции - ничуть не меньше прав и возможностей, чем у власти. Наконец, отметим то, что особенно волнует нас как граждан России и российских политиков: с победой Революции Украина стала источником подлинных европейских ценностей для всего бывшего СССР, маяком надежды для народов, пока еще вынужденных жить под гнетом авторитарных режимов.

Безусловно, новая власть совершала и ошибки, - отмечается в обращении. - В рядах «оранжевой команды» оказались не только те, кто искренне хотел свободы для своего народа. Однако нельзя недооценивать серьезность угрозы реванша, которая нависла над Украиной. Если к власти вновь придут фальсификаторы выборов 2004 года, представители криминально-олигархических кланов, Украина окажется отброшенной на десятилетие назад.

«Мы верим в мудрость украинского народа, от выбора которого «зависит не только будущее Украины, но и – в немалой степени - судьба демократии на постсоветском пространстве» - резюмируют Борис Немцов и Иван Стариков.