Обращение к украинским избирателям «Союза Правых Сил» и «Народно-Демократического Союза»

Дорогие друзья!

Мы – авторы этого обращения – относимся к немногим российским политикам, которые в 2004 году активно поддержали Оранжевую революцию, Виктора Ющенко. Мы были на Майдане. Нам посчастливилось стать свидетелями выдающейся победы украинского народа над криминализированной бюрократией. Победы в борьбе за правду, за свободу, за справедливость.

Сегодня мы видим, что многие политические обязательства Виктора Ющенко выполняются. В Украине действительно есть свобода слова, о которой остальные страны СНГ могут только мечтать. Аукцион по «Криворожстали» показал и доказал, что эффективная справедливая приватизация на постсоветском пространстве – возможна. Украина в 5 раз увеличила пособия на новорожденных, продемонстрировав тем самым качественно новую социальную политику. Предвыборная кампания-2006 показала, что в Украине теперь есть реальная демократия, что у оппозиции - ничуть не меньше прав и возможностей, чем у власти. Наконец, отметим то, что особенно волнует нас как граждан России и российских политиков: с победой Революции Украина стала источником подлинных европейских ценностей для всего бывшего СССР, маяком надежды для народов, пока еще вынужденных жить под гнетом авторитарных режимов.

Безусловно, новая власть совершала и ошибки. Порой – болезненные. В рядах «оранжевой команды» оказались не только те, кто искренне хотел свободы для своего народа. Но и люди, которые стремились использовать рычаги власти для личного обогащения. Эти люди попытались расколоть команду Виктора Ющенко и нанесли новой власти серьезный политический и моральный ущерб.

В результате сегодня над Украиной нависла угроза реванша. Нельзя недооценивать серьезность этой угрозы. Если к власти вновь придут фальсификаторы выборов 2004 года, представители криминально-олигархических кланов, Украина окажется отброшенной на десятилетие назад. Если украинский маяк погаснет, многие другие страны и народы потеряют самое главное – надежду.

Потому мы считаем своим долгом обратиться ко всем украинским избирателям. Братья и сестры! Учитесь, пожалуйста, не на своих ошибках, а на наших – российских. Помните, что потерять свободу очень легко, а добыть ее вновь – намного сложнее.

Мы ни в коем случае не пытаемся вмешаться не в свое дело. Но мы как простые участники незабываемого Майдана очень надеемся, что все украинцы, которым дороги понятия «свобода», «справедливость», «европейский выбор», отдадут голоса политическим силам, на самом деле отстаивающим эти ценности. Таких сил мы видим в сегодняшней Украине видим две. Это избирательные блоки «Наша Украина» и «Пора-ПРП».

Мы призываем избирателей Украины предотвратить криминально-бюрократический реванш. А также - отказать в поддержке политическим аферистам, которые прикрываются демократической риторикой, но мечтают на самом деле о собственной неограниченной власти и ради этого вступают в тайные союзы с самыми мрачными силами за пределами Украины.

Помните, друзья, что от Вашего выбора зависит не только будущее Украины, но и – в немалой степени - судьба демократии на постсоветском пространстве.

Мы верим в мудрость украинского народа, в то, что украинцы, в трудной борьбе завоевавшие свободу, сумеют её отстоять.

«Союз Правых Сил» Борис Немцов

«Народно-Демократический Союз» Иван Стариков

22 марта 2006 г.