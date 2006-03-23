Выстрел в активиста Пори - результат сознательного преследования

Тяжелое ранение из табельного оружия киевского милиционера активиста ПОРЫ Александра Глобенко является следствием сознательного преследования за распространение политической агитации Гражданского блока ПОРА-ПРП. Об этом говорится в заявлении Гражданской партии ПОРА, обнародованном сегодня.

ПОРА считает выстрел в активиста ярким примером системных и целенаправленных действий, которые осуществляют руководители многих местных органов власти против ПОРЫ по указанию своих политических боссов. ПОРА констатирует резкое увеличение фактов давления и преследования активистов ГБ ПОРА-ПРП по всей Украине и связывает это с тем, что блок создает серьезную

конкуренцию старым политическим структурам. В этом конкретном случае мы возлагаем всю ответственность на киевскую власть, которая заставила столичного милиционера служить не народу, а меру Омельченко, - говорится в обращении.

Вместе с тем, Гражданская партия ПОРА позитивно оценивает ход развития событий, когда под давлением гражданского мнения и неоспоримых доказательств руководство столичной милиции опровергло версию про самооборону милиционера и признало тот факт неправомерного использования оружия и выстрела в спину студенту - активисту партии, которого перед этим вынудили лечь на землю. В связи с этим ПОРА надеется на оперативное завершение следствия и строгое наказание работника милиции.

Гражданская партия <ПОРА> требует полного служебного расследования и выявления всего всей преступной цепочки. Мы убеждены, что сейчас особенно важно назвать имена политиков, которые не хотят вести честную борьбу и поэтому стараются использовать милицию, натравливая ее на студентов, говорится в заявлении. ПОРА обращается к Президенту Украины Виктору Ющенко и министру внутренних дел Юрию Луценко обеспечить личный контроль по расследованию этого события.