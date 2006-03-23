ООО "ТНК-ВР Украина" сообщает о начале приема оферт (коммерческих предложений) относительно выбора контрагентов для заключения договора об оказании посреднических услуг по подбору и приобретению земельных участков под строительство АЗК в г. Киеве и Киевском регионе.

Окончательный срок приема оферт: «7» апреля 2006 года.

Более детальную информацию, а также требования к оформлению коммерческих предложений можно получить на сайте www.tnk-bp.com.ua в разделе «Непроизводственная деятельность / Тендеры» либо у контактных лиц:

· Сапижинского Андрея Витальевича, тел. +38 044 492-97-77;

· Беленчук Людмилы Станиславовны, тел. +38 044 490-33-47