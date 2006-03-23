Нас багато! Не треба нас стріляти!

Представители Гражданской Парти “ПОРА” провели пикет под стенами КМДА в Києве в знак протеста против ранения активиста “ПОРЫ” Александра Глобенко .

Около 5000 активистов гражданской Партии “ПОРА” собрались сегодня под стенами мерии с палакатами: “Нас багато. Не треба в нас стріляти”, “Обережно! Міліція з народом!”, “Хто полює на студентів?” Они треб овали от киевской власти обеспечения честности, прозрачности и безопасности избирательного процесса. “На сегодняшний день мы этого не видим! Избирательнаяч кампания в Києве становится просто опасной. В первую очередь под удар попадает политичски- активная молодежь”,- завил руководитель Киевской городской организации "Поры" Сергей Рудык.

Участники пикета провели символическую акцию. Около сотни молодых людей одновременно встали на колени спиной к зданию КМДА, надев на себя мишени. На минуту все 5000 участников акции замолчали. Таким образом символизируя, что активисты партии 2ПОРА» становятся живыми мишенями. Член полисовета «Поры» Андрей Юсов уверен, что участники акции показали не только киевской власти, но и всему Киеву, что они могут и будут защищать свои гражданские права.

Состояние раненого активиста «Поры» Александра Глобенка остается стабильно тяжелым. Молодой человек потерял 4 литра крови. 22 марта 2006 года в 1.35 в городе Киев по ул. Горького 150а сотрудник МВД Украины Александр Шумейко тяжело ранил из табельного огнестрельного оружия семнадцатилетнего активиста гражданской партии “Пора” студента Национального аграрного университета Александра Глобенко. Работник правоохранительных органов выстрелил в спину А.Глобенко, когда он лежал лицом вниз и не оказывал никакого сопротивления, тогда как милиционер пытался одеть на него наручники. Юноше, который пострадал от действий милиционеров, превысивших свои служебные полномочия, была сделана срочная операция. В настоящее время А.Глобенко находится в реанимационном отделении одной из киевских больниц.