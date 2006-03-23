Обращение Черновецкого к Киевлянам в связи с репрессиями, которые осуществляют в отношении него Омельченко и его окружение

Дорогие Киевляне!

Я счастлив, что за девять лет своей депутатской деятельности, будучи избранным в Киеве еще в 1995 году, мне всегда удавалось оправдывать ваше доверие.

Все эти годы я занимался своими прямыми обязанностями как депутат, разрабатывая и принимая важные социальные законы, которые, как оказалось сегодня, вы оценили.

Я получил сотни тысяч обращений с просьбами о помощи, и ни одно из них не осталось без внимания. Насколько хватало моих возможностей, все эти годы я занимался благотворительностью. Я всегда чувствовал Вашу поддержку всех моих добрых начинаний, и теперь Ваша поддержка мне необходима как никогда.

Вы - Киевляне, очень тонко разбираетесь во всех избирательных процессах, и я горжусь тем, что тридцать лет являюсь вашим земляком, киевлянином.

Будущее Украины сегодня зависит исключительно от вас. Я верю, что возрождение Украины возможно только из Киева. И поэтому, несмотря на неизвестно откуда взявшуюся перед выборами любовь всех партий и их лидеров к Омельченко, решил предложить Вам свою кандидатуру на пост мера. Вместе со мной на выборы в Киевсовет идет крепкая команда профессионалов имя которой – «Блок Леонида Черновецкого».

22 марта 2006 года мне стало достоверно известно о том, что Омельченко через продажных судьей, пытается снять меня с регистрации как кандидата в меры Киева.

Все это делается для того, чтобы лишить вас возможности самим определять свою судьбу, побороть коррупцию в городе, сделать так, чтобы каждый чиновник служил вам, а не кошельку окружения мэра.

Удастся ли мне отстоять в территориальной избирательной комиссии и судах свою кандидатуру как мэра, покажет время, но думаю, удастся. Хочу чтобы Вы знали -- я не имею никакой поддержки от продажных политиков. Если случиться так, что напротив моей фамилии вы увидите штамп «выбыл», знайте -- это невиданный по своим масштабам произвол. В таком случае, я прошу обратить все свое внимание на Блок Леонида Черновецкого, который идет в районные советы и в Киевсовет. Только тогда через свою команду депутатов, двумя третями голосов нам удастся выгнать из своих кабинетов главных действующих лиц в городе, которые сегодня отказываются служить горожанам и работают только на свой карман.

Если только моя фамилия будет отсутствовать среди кандидатов в меры - не голосуйте ни за какого мера - поставьте прочерк в графе напротив всех кандидатов. Я не ручаюсь ни за кого из кандидатов в мэры и никому не отдаю Ваши голоса. Не верьте провокационным листовкам с подобной информацией, которые могут появиться в субботу или в воскресенье. Я Киевлян не сдаю! Я буду народным мэром!

Я знаю, что делать дальше, и чего бы мне это не стоило, сколько бы не угрожали мне и членам моей семьи, я добьюсь справедливости для Вас в ближайшее время. Вы этого достойны. Вы имеете на это право.

С любовью и уважением! Л. Черновецкий

Обращаем внимание граждан:

В соответствии с действующим избирательным законодательством Украины, предвыборная агитация и распространение агитационных материалов разрешено до 24.00, 24 марта 2006 года. Лица, которые будут распространять агитационные материалы после установленного срока, за сутки до выборов и в день выборов несут личную административную ответственность.