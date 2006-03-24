ЗАГ: Владимир ГОЛЬЦЕВ: «В наступающем году Аиста секретный пароль счастья — аметист, фиолетовая одежда и цифра «34»…»

ВРЕЗ: Состоявшийся в Риге форум магов, парапсихологов и астрологов, к сожалению, остался практически незамеченным. Новым председателем форума единогласно был избран выходец из Украины доктор астрологии, магистр парапсихологических наук Владимир Гольцев, ныне проживающий в Германии. Напомним, что после смерти Юрия Лонго, известного парапсихолога и мага, на пространстве бывшего СНГ практически не осталось ни одного профессионала, сведующего в этой сфере. Владимир Гольцев, по свидетельству коллег, вполне в состоянии занять место Лонго…

Естественно, мы не могли упустить возможности заглянуть в будущее и поинтересоваться, какие события и катаклизмы ожидают нас и нашу страну. О том, что говорят звезды, о новых тенденциях в мировых оккультных науках — все это в эксклюзивном интервью с г-ном ГОЛЬЦЕВЫМ

БЛОК:

— Время форума было выбрано неслучайно. В последней декаде марта наступает солнечный Новый год. (Как известно, у древних персидских астрологов существовали две календарные системы, связанные с двумя земными светилами: дневным — Солнцем и ночным — Луной; соответственно, это были солнечный и лунный календари. — Ред.). По Сатурнианскому календарю это будет год Аиста — священной птицы для народов России, Украины и Белоруссии. В такой год обычно рождается много детей, которые считаются благословенными. К концу марта наступит особенно благополучный период.

— Что еще будет характерно для этого года?

— Для последней декады марта будет характерна связь человека с конкретными вещами в его окружении. Цвета, камни, амулеты, цифры — все это будет иметь символическое значение. Главное — научиться эти символы правильно толковать.

— Какой оттенок будет иметь наибольшее значение, влияние на происходящее?

— Наступает эра фиолетового цвета, символизирующего мудрость, зрелость, высший разум. То есть властвовать будет глубокий, выразительный цвет, насыщенный, холодный, в то же время спокойный и таинственный. Этот оттенок говорит об очень большой эмоциональности, чувствительности, высокой духовности и деликатности.

— Какая планета будет покровительствовать Украине?

— Планета, направляющая энергию в этом году, — Юпитер. Его еще называют планетой успеха и удачи или, точнее сказать, новых возможностей. Там, где проходит Юпитер, всегда оживление — обновляются сферы, логически связанные с тем знаком, где проходит эта планета. В 2006 году Юпитер идет по Скорпиону. У этого знака особая энергетика. Его девиз — трансформация. Поэтому можно уверенно говорить, что глобальные перемены затронут банковские сферы, фармакологию, службы страхования, МЧС и так далее.

— А что касается цифр?

— Люди всегда связывали определенные магические свойства с определенной цифрой. В этот очень благополучный для человека период возникает цифра «34», которая имеет символическое значение. С другой стороны, тройка и четверка сами по себе имеют некий сакральный смысл: «3» —это Святая Троица, символ гармонии, начало — середина — конец, завязка — кульминация — развязка; «4» — число времен года, число природных стихий, число сторон света. В купе цифра «34» дает блестящее сочетание святости и стихии. Вообще со времени основания нумерологии двойственная цифра «34» носила абсолютно магический характер, в то же время абсолютно исцеляющий, лечебный. Цифра «34» — своеобразный амулет для человека. Она всегда способствовала удаче, сопутствовала в каких-то важных начинаниях. К тому же все, что каким-то образом в истории связано с этой цифрой, было успешным. Можно долго перечислять, проводить массу аналогий… Вспомните хотя бы легендарный советский танк Т-34. С ним связывают великую победу в великой войне. Ведь у фашистов были танки куда круче и мощнее, однако только потому, что на нашем танке была написана цифра «Т-34»… К тому же эта цифра приблизительно равна населению Дании, Нидерландов, Норвегии — развитых, стабильных стран.

— На какие камни, амулеты стоит обратить внимание в этот период?

— Исходя из символического цвета, камень-покровитель — аметист. С глубокой древности считалось, что магические свойства этого камня делают человека бодрым, разумным, отгоняющим дурные мысли. Аметистовый амулет защищает человека от опьянения и других видов невоздержанности. По старинным преданиям, аметист обладает сверхъестественной силой. В каждом символе (камне, цифре, цвете и прочем) заложена определенная информация. Однако чтобы получить доступ в лабораторию высших сил, надо научиться понимать их старый, как мир, язык, распознавать секретные пароли…

Беседовала Анна ЛИПСКАЯ