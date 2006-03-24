”Пора” хочет радикальных налоговых изменений

"ПОРА" будет требовать снизить налоговое давление на работодателей и ввести уголовную ответственность чиновников за невозвращение НДС. Об этом сегодня на круглом столе в информационном агентстве Укринформ заявил один из лидеров "ПОРЫ"

Маркиян Лубкивский.

По его словам, налоговая система Украины настолько сложная и запутанная, что она самая есть и источником коррупции, и тормозом развития экономики страны. "Снижение налогового давления будет стимулировать предпринимателей к выводу денег из тени, повышение легальных доходов и прибылей, а с ними и зарплат, - объяснил Маркиян Лубкивский. - Мы отдаем себе отчет в

том, что украинская экономика - не словацкая, где есть одна норма налогообложения размером в 13%, но уменьшить корпоративный налог на зарплату до 25%, на прибыль - до 20%, на НДС и налог из доходов физических лиц - до 13% - нужно немедленно. Я уверен, что нас поддержат и работодатели, и нанимаемые работники, и ответственные политики, которые сознают, что коррупция -

это болезнь, от которой можно избавиться не хирургическими, а профилактическими методами. Бизнесу нужно создать условия, когда платить налоги и высокие зарплаты ему будет выгодно".

Маркиян Лубкивский заявил также, что операции с НДС в Украине уже давно стали источником прибыли целой эпохи чиновников. "Они крутят НДС, как цыган солнцем, и предприниматели вынуждены эти правила принимать, - сказал Лубкивский. - Если за невозвращение НДС будет введена уголовная ответственность, то для украинского бизнеса возвращения НДС выступит

автоматической функцией государства - так, как это и должны быть".

Как известно, несколько дней назад лидер партии "ПОРА" Владислав Каськив сделал резонансное заявление о намерении его политической силы инициировать открытие в Украине ряда "мягких финансовых территорий" - в сущности, оффшорных зон наподобие тех, что функционируют в США, Великобритании, Голландии, Швейцарии и других развитых странах мира.