Пора-ПРП сшила «оранжевые» флаги как символ объединения

18:41, 24 марта 2006
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Гражданская Партия "ПОРА" призвала сегодня все "оранжевые" силы, стоявшие в 2004 году на Майдане, к скорейшему объединению.  Символическая акция с таким призывом, жестом которой  стало "сшивание" ленточками с логотипами "ПОРА"партийных знамен Нашей Украины, Социалистической партии Украины, Блока Юлии Тимошенко, Гражданской партии ПОРА, прошла сегодня под стенами Секретариата Президента Украины в Киеве. В акции приняли участие более 7 тысяч украинцев, поддерживающих принцип объединения "оранжевых". 

Гражданская Партия "ПОРА" призвала сегодня все "оранжевые" силы, стоявшие в

2004 году на Майдане, к скорейшему объединению.  Символическая акция с таким

призывом, жестом которой  стало "сшивание" ленточками с логотипами "ПОРА"

партийных знамен Нашей Украины, Социалистической партии Украины, Блока Юлии

Тимошенко, Гражданской партии ПОРА, прошла сегодня под стенами Секретариата

Президента Украины в Киеве. В акции приняли участие более 7 тысяч украинцев,

поддерживающих принцип объединения "оранжевых".

 "Вместе нас 52%", - заявил  народный депутат Украины Тарас Стецькив -

полевой командир оранжевой революции и  один из лидеров партии "ПОРА".

"Сегодня от имени ПОРА - ПРП  мы обращаемся к Президенту Украины, который

является символом Майдана и гарантом украинской Конституции с  призывом к

поддержке создания в будущем  парламенте именно оранжевой и никакой другой

коалиции". Сегодня  разные сомнительные политики, которые,  к сожалению,

входят в отдельные оранжевые блоки, подсовывают президенту сомнительные идеи

союза с Партией Регионов. Якобы во имя объединения востока и запада Украины.

Все эти гибридные творения не имеют ничего общего с идеалами майдана".

Лишь в объединении   демократических  "оранжевых" сил, таких как НУ,БЮТ,

СПУ, ПОРА- ПРП активисты  видят  истинную парламентскую коалицию. "Глоубые"

( имеется в виду Партия Регионов) не пройдут!", -  скандировали активисты

ПОРЫ.

"Активисты Поры - ПРП собрали более 2 млн подписей со всей Украины  в

поддержку объединения", - отметил Андрей Юсов - член политрады партии

"ПОРА", -  "Вместе нас 52%" - НУ + БЮТ+СПУ +ПОРА - ПРП.   Мы за

объединение. За то, чтоб между нами не было голубых прослоек". Сшитые

партийные знамена участники акции оставили на ул. Баноковой под

секретариатом Президента.

 

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