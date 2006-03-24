Пора-ПРП сшила «оранжевые» флаги как символ объединения

Гражданская Партия "ПОРА" призвала сегодня все "оранжевые" силы, стоявшие в

2004 году на Майдане, к скорейшему объединению. Символическая акция с таким

призывом, жестом которой стало "сшивание" ленточками с логотипами "ПОРА"

партийных знамен Нашей Украины, Социалистической партии Украины, Блока Юлии

Тимошенко, Гражданской партии ПОРА, прошла сегодня под стенами Секретариата

Президента Украины в Киеве. В акции приняли участие более 7 тысяч украинцев,

поддерживающих принцип объединения "оранжевых".

"Вместе нас 52%", - заявил народный депутат Украины Тарас Стецькив -

полевой командир оранжевой революции и один из лидеров партии "ПОРА".

"Сегодня от имени ПОРА - ПРП мы обращаемся к Президенту Украины, который

является символом Майдана и гарантом украинской Конституции с призывом к

поддержке создания в будущем парламенте именно оранжевой и никакой другой

коалиции". Сегодня разные сомнительные политики, которые, к сожалению,

входят в отдельные оранжевые блоки, подсовывают президенту сомнительные идеи

союза с Партией Регионов. Якобы во имя объединения востока и запада Украины.

Все эти гибридные творения не имеют ничего общего с идеалами майдана".

Лишь в объединении демократических "оранжевых" сил, таких как НУ,БЮТ,

СПУ, ПОРА- ПРП активисты видят истинную парламентскую коалицию. "Глоубые"

( имеется в виду Партия Регионов) не пройдут!", - скандировали активисты

ПОРЫ.

"Активисты Поры - ПРП собрали более 2 млн подписей со всей Украины в

поддержку объединения", - отметил Андрей Юсов - член политрады партии

"ПОРА", - "Вместе нас 52%" - НУ + БЮТ+СПУ +ПОРА - ПРП. Мы за

объединение. За то, чтоб между нами не было голубых прослоек". Сшитые

партийные знамена участники акции оставили на ул. Баноковой под

секретариатом Президента.