Пора-ПРП сшила «оранжевые» флаги как символ объединения
Гражданская Партия "ПОРА" призвала сегодня все "оранжевые" силы, стоявшие в 2004 году на Майдане, к скорейшему объединению. Символическая акция с таким призывом, жестом которой стало "сшивание" ленточками с логотипами "ПОРА"партийных знамен Нашей Украины, Социалистической партии Украины, Блока Юлии Тимошенко, Гражданской партии ПОРА, прошла сегодня под стенами Секретариата Президента Украины в Киеве. В акции приняли участие более 7 тысяч украинцев, поддерживающих принцип объединения "оранжевых".
Гражданская Партия "ПОРА" призвала сегодня все "оранжевые" силы, стоявшие в
2004 году на Майдане, к скорейшему объединению. Символическая акция с таким
призывом, жестом которой стало "сшивание" ленточками с логотипами "ПОРА"
партийных знамен Нашей Украины, Социалистической партии Украины, Блока Юлии
Тимошенко, Гражданской партии ПОРА, прошла сегодня под стенами Секретариата
Президента Украины в Киеве. В акции приняли участие более 7 тысяч украинцев,
поддерживающих принцип объединения "оранжевых".
"Вместе нас 52%", - заявил народный депутат Украины Тарас Стецькив -
полевой командир оранжевой революции и один из лидеров партии "ПОРА".
"Сегодня от имени ПОРА - ПРП мы обращаемся к Президенту Украины, который
является символом Майдана и гарантом украинской Конституции с призывом к
поддержке создания в будущем парламенте именно оранжевой и никакой другой
коалиции". Сегодня разные сомнительные политики, которые, к сожалению,
входят в отдельные оранжевые блоки, подсовывают президенту сомнительные идеи
союза с Партией Регионов. Якобы во имя объединения востока и запада Украины.
Все эти гибридные творения не имеют ничего общего с идеалами майдана".
Лишь в объединении демократических "оранжевых" сил, таких как НУ,БЮТ,
СПУ, ПОРА- ПРП активисты видят истинную парламентскую коалицию. "Глоубые"
( имеется в виду Партия Регионов) не пройдут!", - скандировали активисты
ПОРЫ.
"Активисты Поры - ПРП собрали более 2 млн подписей со всей Украины в
поддержку объединения", - отметил Андрей Юсов - член политрады партии
"ПОРА", - "Вместе нас 52%" - НУ + БЮТ+СПУ +ПОРА - ПРП. Мы за
объединение. За то, чтоб между нами не было голубых прослоек". Сшитые
партийные знамена участники акции оставили на ул. Баноковой под
секретариатом Президента.