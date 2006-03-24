Лидер избирательного блока ”Пора”- ПРП Виталий Кличко: ”мы изменим украинскую политику изнутри”
"Мы идем в украинскую политику, чтобы изменить ее изнутри и изменить ее основные подходы и принципы" Об этом сегодня в Укринформе, на заседании круглого стола "Ротация политических элит в Украине:миф, реальность или перспектива" заявил лидер избирательного блока "ПОРА-ПРП", кандидат на должность столичного мера Виталий Кличко.
"Мы идем в украинскую политику, чтобы изменить ее изнутри и изменить ее
основные подходы и принципы" Об этом сегодня в Укринформе, на заседании
круглого стола "Ротация политических элит в Украине:миф, реальность или
перспектива" заявил лидер избирательного блока "ПОРА-ПРП", кандидат на
должность столичного мера Виталий Кличко.
По словам Виталия Кличко, украинский политикум остро нуждается в смене
кадров. На места старых должны прийти новые политические кадры, сказал он.
Однако "мы не будем руководствоваться в своей работе старым лозунгом "мы
старый мир разрушим до основанья...", подчеркнул Виталий Кличко. Он также
отметил, что "наш блок возьмет все лучшее, что есть в мировой и
отечественной политике".
Виталий Кличко заявил также, что блок "ПОРА-ПРП" - это одно из самых молодых
образований украинской политики - средний возраст 30-35 лет. По его словам,
своих целей можно добиваться по разному, можно выходить на улицу со своими
программами, выкрикивать различные лозунги, но можно идти в политику для
того, чтобы, используя инструменты политики, изменить жизнь всех нас к
лучшему. "Мы докажем вам, что мы достойны вашего выбора. Наш блок полон
энергии", - заявил Кличко.