Лидер избирательного блока ”Пора”- ПРП Виталий Кличко: ”мы изменим украинскую политику изнутри”

"Мы идем в украинскую политику, чтобы изменить ее изнутри и изменить ее

основные подходы и принципы" Об этом сегодня в Укринформе, на заседании

круглого стола "Ротация политических элит в Украине:миф, реальность или

перспектива" заявил лидер избирательного блока "ПОРА-ПРП", кандидат на

должность столичного мера Виталий Кличко.

По словам Виталия Кличко, украинский политикум остро нуждается в смене

кадров. На места старых должны прийти новые политические кадры, сказал он.

Однако "мы не будем руководствоваться в своей работе старым лозунгом "мы

старый мир разрушим до основанья...", подчеркнул Виталий Кличко. Он также

отметил, что "наш блок возьмет все лучшее, что есть в мировой и

отечественной политике".

Виталий Кличко заявил также, что блок "ПОРА-ПРП" - это одно из самых молодых

образований украинской политики - средний возраст 30-35 лет. По его словам,

своих целей можно добиваться по разному, можно выходить на улицу со своими

программами, выкрикивать различные лозунги, но можно идти в политику для

того, чтобы, используя инструменты политики, изменить жизнь всех нас к

лучшему. "Мы докажем вам, что мы достойны вашего выбора. Наш блок полон

энергии", - заявил Кличко.