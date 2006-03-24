Пора переходит от демократии административного патроната к борьбе идей и идеологий

За последние 10 лет в Украине в политических элитах Украины обновления не

произошло, - утверждают участники сегодняшнего круглого стола "Ротация

политических элит в Украине: миф, реальность или перспективы?",

инициированного гражданским блоком "ПОРА-ПРП".

Единственным переломным моментом в развитии демократии в Украине стала

"помаранчивая революция", которая позволила вместо демократии политического

патроната (1992-2004) прийти к власти харизматическим лидерам, которые

предложили народу новые идеи и ценности", - отметил во время "круглого

стола" один из лидеров блока "ПОРА-ПРП" Сергей Таран.

Тем не менее, отметил представитель блока "ПОРА-ПРП", за это время в Украине

не произошло ни одной публичной дискуссии по поводу проблемных вопросов, как

это происходит в развитых демократиях. Сегодня мы имеем дело с бесконечным

процессом, который называется харизматической демократией, во время которого

идет борьба не между политиками, а между их харизмами. Сегодняшняя власть, к

сожалению, не представила целостного стратегического плана развития страны.

По его словам, блок "ПОРА-ПРП" предлагает перейти к третьему этапу развития

демократии, когда в политике происходит борьба программ, идей и идеологий.

Но, по мнению, Сергея Тарана, это возможно только при условии ротации

политических элит в Украине и прихода в политику новых и молодых людей. При

этом участники круглого стола обсудили структуру политической элиты Украины

в разрезе некоторых политических сил и поколений. Так, КПУ была представлена

как политсила, члены которой относиться в основном к поколению людей,

родившихся в 40-х годах прошлого столетия и с этими людьми связаны процессы,

которые происходили в конце 80-х годов. СПУ, Блок Литвина и блок "НеТак" -

это люди, родившиеся в основном в 50-х г.г. и с ними в основном связано

становление в Украине демократии патронатного типа, которая базируется в

основном на админресурсе. Политические силы БЮТ, НСНУ и Партия регионов

представители в основном 50-60-х г.г рождения прошлого столетия и в

основном - это люди ориентирующиеся на харизматическых лидеров. Блок

"ПОРА-ПРП" - это наиболее молодые политики, родившиеся в основном в 70-е

годы.