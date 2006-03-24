Пора переходит от демократии административного патроната к борьбе идей и идеологий
За последние 10 лет в Украине в политических элитах Украины обновления не произошло, - утверждают участники сегодняшнего круглого стола "Ротация политических элит в Украине: миф, реальность или перспективы?", инициированного гражданским блоком "ПОРА-ПРП".
За последние 10 лет в Украине в политических элитах Украины обновления не
произошло, - утверждают участники сегодняшнего круглого стола "Ротация
политических элит в Украине: миф, реальность или перспективы?",
инициированного гражданским блоком "ПОРА-ПРП".
Единственным переломным моментом в развитии демократии в Украине стала
"помаранчивая революция", которая позволила вместо демократии политического
патроната (1992-2004) прийти к власти харизматическим лидерам, которые
предложили народу новые идеи и ценности", - отметил во время "круглого
стола" один из лидеров блока "ПОРА-ПРП" Сергей Таран.
Тем не менее, отметил представитель блока "ПОРА-ПРП", за это время в Украине
не произошло ни одной публичной дискуссии по поводу проблемных вопросов, как
это происходит в развитых демократиях. Сегодня мы имеем дело с бесконечным
процессом, который называется харизматической демократией, во время которого
идет борьба не между политиками, а между их харизмами. Сегодняшняя власть, к
сожалению, не представила целостного стратегического плана развития страны.
По его словам, блок "ПОРА-ПРП" предлагает перейти к третьему этапу развития
демократии, когда в политике происходит борьба программ, идей и идеологий.
Но, по мнению, Сергея Тарана, это возможно только при условии ротации
политических элит в Украине и прихода в политику новых и молодых людей. При
этом участники круглого стола обсудили структуру политической элиты Украины
в разрезе некоторых политических сил и поколений. Так, КПУ была представлена
как политсила, члены которой относиться в основном к поколению людей,
родившихся в 40-х годах прошлого столетия и с этими людьми связаны процессы,
которые происходили в конце 80-х годов. СПУ, Блок Литвина и блок "НеТак" -
это люди, родившиеся в основном в 50-х г.г. и с ними в основном связано
становление в Украине демократии патронатного типа, которая базируется в
основном на админресурсе. Политические силы БЮТ, НСНУ и Партия регионов
представители в основном 50-60-х г.г рождения прошлого столетия и в
основном - это люди ориентирующиеся на харизматическых лидеров. Блок
"ПОРА-ПРП" - это наиболее молодые политики, родившиеся в основном в 70-е
годы.