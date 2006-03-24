Блок ”ПОРА-ПРП” будет работать в новом парламенте - Юхновский

Блок "ПОРА-ПРП" будет работать в новом парламенте. Такое убеждение выразил

сегодня в ходе "круглого стола" в "Укринформе" "Ротация политических элит в

Украине: миф, реальность и перспективы?" известный политик и ученый,

Народный депутат Украины Игорь Юхновский.

При этом, Игорь Юхновский отметил, что новому парламенту придется решить

множество проблем, которые заложил старый состав Верховной Рады, например

"финансовая" яма в 60 млрд. грн. Одной из политических сил, которой придется

это делать будет Гражданский блок "ПОРА-ПРП", выразил уверенность народный

депутат.

Экс-министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко заявил, что только

молодежь может ускорить смену политических элит и изменить коренным образом

существующую систему. При этом он добавил, что решать проблемные вопросы

могут только молодые люди, которые имеют абсолютно другое мышление.

При этом, что лучшее будущее могут реализовать только молодые люди и на

сегодня есть много вопросов в повестке дня на которых должна сосредоточиться

молодая политическая элита.