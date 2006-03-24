ПОРА-ПРП - пример молодого поколения профессионалов - Платонов
Гражданский блок "ПОРА-ПРП" - это яркий пример молодого поколения, профессионалов в своем деле. Так охарактеризовал новую политическую силу в украинском политикуме Ректор Национального университета физического воспитания и спорта Владимир Платонов в ходе участия в "круглом столе" на тему "Ротация политических элит в Украине: миф, реальность или перспективы?"
Гражданский блок "ПОРА-ПРП" - это яркий пример молодого поколения,
профессионалов в своем деле. Так охарактеризовал новую политическую силу в
украинском политикуме Ректор Национального университета физического
воспитания и спорта Владимир Платонов в ходе участия в "круглом столе" на
тему "Ротация политических элит в Украине: миф, реальность или перспективы?"
"Например, Виталий Кличко, который сделал очень большой вклад для развития и
популяризации Украины в мире. За десять лет он сделал себя сам и стал одним
из наиболее популярных спортсменов в мире. Он одна из наиболее ярких
"визитных карточек" Украины в мире", - отметил Владимир Платонов.
"Молодежь в политике должна ставить и решать реальные проблемы", отмечает
Платонов. По его словам, все больше политиков отдаляется от реальности, но
политики не может быть в отрыве от реальной жизни.
"Приведу пример из спортивной отрасли, инфраструктура большого города, каким
является Киев - это инфраструктура для большого спорта, детского спорта и
отдыха. Но за последние 20 лет, в Киеве не только ничего не построено для
нужд развития спорта, но и разрушается все, что еще осталось. Вот это
пример, когда политика отрывается от реальных вещей и не решает накопившиеся
проблемы", - резюмировал г-н Платонов.
Для формирования реальной эффективной системы - необходимо совместить
деятельность людей различных поколений и различных профессиональных слоев,
уверен ректор университета.