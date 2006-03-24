ПОРА-ПРП - пример молодого поколения профессионалов - Платонов

Гражданский блок "ПОРА-ПРП" - это яркий пример молодого поколения,

профессионалов в своем деле. Так охарактеризовал новую политическую силу в

украинском политикуме Ректор Национального университета физического

воспитания и спорта Владимир Платонов в ходе участия в "круглом столе" на

тему "Ротация политических элит в Украине: миф, реальность или перспективы?"

"Например, Виталий Кличко, который сделал очень большой вклад для развития и

популяризации Украины в мире. За десять лет он сделал себя сам и стал одним

из наиболее популярных спортсменов в мире. Он одна из наиболее ярких

"визитных карточек" Украины в мире", - отметил Владимир Платонов.

"Молодежь в политике должна ставить и решать реальные проблемы", отмечает

Платонов. По его словам, все больше политиков отдаляется от реальности, но

политики не может быть в отрыве от реальной жизни.

"Приведу пример из спортивной отрасли, инфраструктура большого города, каким

является Киев - это инфраструктура для большого спорта, детского спорта и

отдыха. Но за последние 20 лет, в Киеве не только ничего не построено для

нужд развития спорта, но и разрушается все, что еще осталось. Вот это

пример, когда политика отрывается от реальных вещей и не решает накопившиеся

проблемы", - резюмировал г-н Платонов.

Для формирования реальной эффективной системы - необходимо совместить

деятельность людей различных поколений и различных профессиональных слоев,

уверен ректор университета.