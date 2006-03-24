 Заявление соучредителя юридической компании “Юстус” (г. Днепропетровск), адвоката Олейника С.В. в связи с покушением на председателя наблюдательного совета компании “Славутич-Капитал” Геннадия Корбана

В связи с покушением на председателя наблюдательного совета компании “Славутич-Капитал” Геннадия Корбана (19.03.06 г.), который выдвинул версию о причастности к его организации прокурора Днепропетровской области Шубы В.В., я вынужден сделать следующее заявление.

1 марта 2006г. в 18.34 (за 18 дней до покушения на Геннадия Корбана) на мой мобильный телефон поступил звонок прокурора Днепропетровской области Шубы В.В. В ходе разговора он в нецензурной форме высказывал прямые угрозы в мой адрес, в адрес адвоката Есауленко, других адвокатов, сотрудничающих с юридической компании «Юстус» и юридической компании в целом. Шуба В.В. в ходе разговора употреблял фразы: «я доберусь до тебя и твоей компании», «уймись по хорошему, а то будет по плохому», пересыпая их нецензурными выражениями. Из его слов я понял, что прозвучавшие в мой адрес и в адрес моей компании угрозы, связаны с тем, что, по мнению Шубы В.В., я причастен к организации акции молодёжной организации «Молодь – надія України» по пикетированию областной прокуратуры. По этому поводу Шуба В.В. в вышеуказанном телефоном разговоре сказал: «это дело не твоего уровня» и «какие у тебя вопросы к прокуратуре?». Кроме того, из слов Шубы В.В. я понял, что он связывает мою деятельность и мое предполагаемое участие в организации акции молодёжной организации «Молодь – надія України» с «группой «Приват».

После этого звонка были предприняты следующие меры: адвокат Есауленко В.В. нанял себе охрану, а мною был документально зафиксирован факт поступивших угроз со стороны Шубы В.В. путем сообщения о них журналистам всеукраинского издания «Днепровский юридический вестник» и независимому журналисту Владимиру Бойко. Дальнейших действий для обнародования фактов угроз в мой адрес со стороны прокурора Днепропетровской области я в тот момент не предпринимал, т.к не видел в них достаточных оснований для ведения юридического процесса.

Но, после покушением на Г. Корбана, которое произошло 19.03.06 г. и высказанной после этого им версии о причастности к покушению Шубы В.В., я принял решение обнародовать факт угроз, чтобы обратить на него внимание общественности и правоохранительных органов.

Хочу заявить, что юридическая компания «Юстус» не имеет никакого отношения к организации акции МО «Молодь – надія України». В то же время, в связи с угрозами, поступившими непосредственно от Шубы В.В., считаю необходимым сообщить о следующем: действительно, юридическая компания «Юстус» оказывает юридические услуги предприятию ДГЭ «Днепрогеофизика», сотрудники которого тоже принимали участие в пикетировании здания областной прокуратуры. Наша правовая позиция по этому вопросу заключается в том, что имущество государственного предприятия, имеющего стратегическое значение, вследствие преступного сговора группы лиц (Попова и Котуранова) было похищено, выведено из государственной собственности и данное преступление осталось безнаказанным в силу договорённости или соучастия в какой-либо иной форме в этом преступлении прокурора Днепропетровской области Шубы В.В, имеющего близкие связи с фигурантом преступления Котурановым. Эта позиция неоднократно излагалась в юридических документах, соответствующих обращениях и заявлениях, в том числе и в адрес Генерального прокурора Украины. В связи с этим звонок Шубы В.В. с угрозами я расцениваю как его действие, направленное на ограничение деятельности, связанной с юридической помощью государственному предприятию «Днепрогеофизика» и как способ уйти от предусмотренной законом ответственности за соучастие в преступлении. Результатом должностных преступлений Шубы В.В. в отношении «Днепрогеофизики» является то, что сегодня больше 350 человек трудового коллектива находятся под угрозой ликвидации рабочих мест. Это преступление также угрожает энергетической безопасности государства, поскольку под угрозу ставятся геологоразведка и добыча полезных ископаемых – сфера деятельности этого предприятия. Кроме того, под угрозой раскрытия являются данные о деятельности этого предприятия, которые охраняются Законом «О государственной тайне Украины». Именно от ответственности за эти преступления Шуба В.В. и пытается уйти.

Кроме того, адвокаты юридической компании «Юстус» осуществляют правовую помощь гражданке Подковыриной, также пострадавшей от должностных преступлений, совершённых Шубой В.В. По заведомо незаконно возбужденному уголовному делу, с грубым нарушением уголовного процесса Подковырина была заведомо незаконно задержана, чем были нарушены её предусмотренные Конституцией права, и эти факты уже установлены неоднократно судебными решениями. В связи с этим, юридическая компания «Юстус» обращает внимание на то, что данные угрозы свидетельствуют, во-первых, о продолжении преступной деятельности прокурора области Шубы В.В.; во-вторых, они направлены как на сокрытие преступлений, совершённых другими лицами, так и на сокрытие своих собственных преступлений, чтобы уйти от ответственности. И мы непосредственно связываем поступившие угрозы с реализацией нашей профессиональной деятельности - профессиональной деятельности правозащитников-адвокатов, которые выполняют свои обязанности по правовой защите граждан, в том числе на территории Днепропетровского региона, то есть в юрисдикции, где действуют должностные полномочия сегодняшнего прокурора области Шубы В.В.

У меня вызвает глубокую настороженность неадекватная реакция прокурора Днепропетровской области Шубы В.В. на состоявшееся 19.03.2006 г. покушение на Геннадия Корбана и высказанную им впоследствии версию причастности к покушению Шубы В.В. Так, 21.03.2006 г. пресс-службой прокуратуры области была созвана пресс-конференция на тему: «О результатах проверок предприятия «Укрнафта» в ходе, которой был распространен попавший мне в руки пресс-релиз. Даже беглый анализ этого документа наглядно свидетельствует об ущербной и перевернутой системе ценностей и в общечеловеческом и в профессиональном плане, как у людей его составлявших, так и у тех, кто дал команду его написать. Так, основной темой, как пресс-релиза, так и всей пресс-конференции стали наспех сколоченные уголовные дела в отношении связанных с «Приватбанком» бизнес – структур, в то время, как гораздо больший общественный резонанс и значимость имеет дело о покушении на убийство известного днепропетровского бизнесмена Геннадия Корбана. Ведь речь идет о покушении, совершенном общественно опасным способом и направленном на убийство группы лиц, явно совершенном по заказу. А, исходя из материалов пресс-конференции, для прокурора области Шубы В.В. и его подчиненных уголовные дела, возбужденные по подозрению в экономических преступлениях, намного важнее человеческих жизней.

Но, кроме морально-этических, события вокруг покушения на Геннадия Корбана, вскрыли и профессиональные проблемы нынешнего руководителя областной прокуратуры и ряда его подчиненных. Так, уголовное дело по факту покушения было возбуждено согласно ч.1 ст.115 УК Украины, в то время, как любой квалифицированный юрист подтвердит, что это правонарушение предполагает возбуждение дела согласно ч.2 ст.115 УК Украины, т.к. было направлено против двух и более лиц, было совершено способом, опасным для жизни многих лиц, было совершено по заказу. Для незнакомых с юриспруденцией в этой связи хочу разъяснить, что ч.2 ст.115 УК Украины предполагает гораздо более тяжкое наказание (вплоть до пожизненного заключения), чем ч.1 ст.115 УК Украины, т.е. речь идет об умышленном искажении юридической квалификации совершенного преступления с целью уменьшить его общественную опасность.

По поводу выдвинутой Геннадием Корбаном версии о причастности Шубы В.В. к совершенному 19.03.2006 г. на него покушении, я хочу отметить, что в должностные обязанности прокурора Днепропетровской области не входит организация и осуществление покушения на кого бы то ни было, поэтому Шуба В.В. в данной связи может рассматриваться только как физическое, а не должностное лицо. Следовательно, заявление Корбана о причастности Шубы В.В. к совершенному 19.03.2006 г. на него покушению, не может порочить деловую репутацию и «профессиональные качества человека, который отдал десятки лет на защиту закона» (как об этом написано в пресс-релизе). Более того, подчиненные Шубы В.В. – Олег Рычка и Светлана Черная не имели право на пресс-конференции 21.03.2006 г. давать свои комментарии по поводу причастности или непричастности к этому делу Шубы В.В. В этой связи абсурдным и юридически безграмотным выглядит и обращение Шубы В.В. с рапортом к Генеральному прокурору Украины о проведении проверки в порядке ст. 97 КПК Украины. Ведь, согласно ст. 97 КПК Украины, процессуальные органы должны принимать заявления и сообщения о преступлениях и выносить в трехдневный срок решение о возбуждении либо не возбуждении уголовного дела, либо направлять заявления по принадлежности. Непонятно о каком преступлении Шуба В.В. сообщает в своем рапорте: если о покушении на Геннадия Корбана, то по состоянию на 21.03.2006 г., когда был написан рапорт, уголовное дело по этому факту уже было возбуждено. Поэтому такие рапорты Шубы В.В. являются не чем иным, как попыткой дезинформировать общественность и запутать следствие. Ведь причастность Шубы В.В. к покушению на Геннадия Корбана является одной из версий и должна быть проверена в рамках уже возбужденного уголовного дела путем проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

В целом же, по моему мнению, реакция Шубы В.В. на события вокруг покушения на Геннадия Корбана, озвученная его подчиненными в ходе вышеупомянутой пресс-конференции, имеет ярко выраженный человеконенавистнический характер и проникнута, с трудом скрываемой злобой и сожалением, что господин Корбан все-таки остался жив. Символично, что эта человеконенавистническая позиция была озвучена дамой с фамилией Черная.

Неправомерная деятельность областного прокурора Шубы В.В. уже давно привлекает внимание СМИ: в украинских и региональных изданиях, а также в Интернете опубликованы десятки критических материалов с описанием преступлений этой одиозной фигуры (список данных публикаций прилагается). Размах должностных нарушений Шубы В.В превзошел всякие мыслимые пределы, что и вызвало многочисленные публикации и выступления против Шубы В.В авторитетных общественных деятелей, в частности народных депутатов Украины.

Хочу подчеркнуть, что по имеющейся у меня информации все обращения, в которых бывший прокурор Жовтневого района г. Днепропетровска Курилов Ю.Н. обвинял прокурора Днепропетровской области Шубу В.В. в коррупции и других неправомерных действиях, были фактически проигнорированы. Была лишь формально проведена проверка действий самого Курилова.

Подводя итоги, я хотел бы заявить, что меня не испугали угрозы прокурора Шубы В.В., более того, его телефонный звонок свидетельствует о том, что под его ногами горит земля и он панически пытается уйти от ответственности с помощью привычных для него методов: использования своего должностного положения в противозаконных целях, шантажа и угроз. Хотелось бы подчеркнуть, что коллектив юридической компании “Юстус” активно осуществлял и будет осуществлять свою правовую деятельность, несмотря на любые угрозы. А все, кто хотел бы пойти по такому преступному сценарию, как Шуба В.В., будут изобличены, невзирая на их сегодняшние высокие должности. Мы решительно требуем организации надлежащей проверки по всем указанным здесь фактам, а также по всем фактам, освещенным ранее в СМИ. Конечным результатом этой проверки видим изобличение Шубы В.В. в совершенных им преступлениях и привлечение его к уголовной ответственности с предоставлением мотивированных выводов СМИ.

Копия данного пресс-релиза направлена в форме заявления на имя Генерального прокурора Украины для организации реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Также сообщаю, что у меня нет личных и деловых конфликтов с кем бы то ни было. Угроз, кроме как от прокурора Днепропетровской области Шубы В.В., я больше ни от кого не получал.

24.03.2006г. С.В. Олейник