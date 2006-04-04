Объявлен конкурс среди украинских журналистов на лучшую публикацию о знаменитом чешском курорте Карловы Вары

Лучший отельный комплекс Карловых Вар – «Империал» и киевская турфирма «Лоял» объявили конкурс на лучшую публикацию в украинских средствах массовой информации о знаменитом чешском курорте.

Как сообщили УНИАН в государственной службе туризма и курортов, победитель конкурса среди украинских журналистов получит возможность недельного отдыха в одном из гостиничных комплексов акционерного общества «Imperial Karlovy Vary».

По словам генерального директора турфирмы «Лоял» Светланы НЕЧАЕВОЙ, за последние 2-3 года украинцы стали больше ездить в Карловы Вары, где на сегодня есть оптимальное сочетание цены и качества услуг.

«Средняя стоимость одного дня пребывания в Карловых Варах в этом сезоне - около 80 долларов в день с питанием и лечением», - сообщила С.НЕЧАЕВА.

По словам заместителя коммерческого директора санатория «Imperial» Петра МИЛЬСКИ, около 70% всех отдыхающих санатория сегодня составляют граждане России и Украины.

О популярности знаменитого чешского курорта свидетельствует тот факт, что почти все места на майские праздники в санатории «Imperial» уже проданы. На летний сезон здесь будут представлены новые spa-программы, а также новые возможности для активного отдыха.