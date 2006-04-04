В Киеве угнан Lexus. Владелец получил компенсацию от СК «Континент» – свыше 250 тыс. грн.

В ночь с 30 на 31 октября 2005 года автомобиль Lexus RX 300, оставленный на ночь, был похищен неизвестными лицами. Транспортное средство было застраховано в СК «Континент» по программе КАСКО. По факту возбуждения уголовного дела СК «Континент» выплатила владелице автомобиля 30% страхового возмещения. Согласно условий «Правил страхования» СК «Континент», остальные 70% выплачиваются по факту приостановления или прекращения уголовного дела, но не позже, чем через 4 месяца после его возбуждения.

«Страховая компания приняла активное участие в моей беде, – рассказывает владелица автомобиля. После моего звонка они приехали на место происшествия через 5 минут после милиции, потом неоднократно посещали следственные органы и прилагали все усилия, чтобы оказать мне помощь. Это уже не первый случай, когда я обращаюсь в СК «Континент» - у нас застрахованы две машины. И со второй тоже были проблемы – дети разбили заднее стекло. Тогда, как и сейчас, сотрудники страховой компании не просто выплатили возмещение, они приложили максимум усилий, чтобы отыскать такое же стекло. Так что страховой компанией я довольна, вскоре куплю новую машину и обязательно застрахую ее именно в СК «Континент». Следственные органы меня разочаровали – машина до сих пор не найдена Сотрудники СК «Континент», напротив, оказали мне и моральную поддержку, приняв участие в моей беде, и материальную – я получила первую выплату, а потом и вторую…»

Общая сумма выплат страхователю составила 255 тысяч 502 грн 40 коп. Страховой договор заключен на сумму 277 720 грн, с франшизой по угону 8%.

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