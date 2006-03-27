Киев. 27 марта. УНИАН. Политологи прогнозируют варианты создания коалиции в Верховной Раде Украины.

В частности, сегодня на пресс-конференции в УНИАН научный руководитель Центра социологических и политологических исследований “Социоизмерение” Владимир ПОЛОХАЛО высказал мнение, что “смешанный, симбиозный вариант коалиции” приведет к созданию “нелегитимного или полулегитимного большинства”, а в итоге и к созданию “нелегитимного правительства”.

По его словам, такое большинство не будут поддерживать граждане. По мнению В.ПОЛОХАЛО, вместе с тем, такое большинство будет иметь поддержку олигархического бизнеса.

В.ПОЛОХАЛО считает, что “помаранчевая коалиция вполне возможна”. По его словам, не будет проблемы, если в коалиции “будет преимущество в 2-3 голоса”. “Если есть четкий формат коалиции и четкие правила игры, то преимущество в три голоса - это не шаткое большинство” и есть возможность проводить демократические реформы, заметил политолог.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает наиболее вероятным образование “помаранчевой” коалиции. В то же время он отметил, что “ни блоку “Наша Украина”, ни БЮТ (в данном случае он, по-видимому, оговорился, и речь идет о СПУ - УНИАН) не выгодно сейчас подписать коалиционный договор на условиях Юлии ТИМОШЕНКО”. “Это была бы капитуляция с их точки зрения”, - сказал он.

В то же время В.ФЕСЕНКО не исключил, что в ближайшее время как ответ “на ожидания избирателей” будет подписан символический акт в виде меморандум о коалиции. По мнению В.ФЕСЕНКО, многие избиратели голосовали за БЮТ, таким образом выражая протест против создания “большой коалиции”, то есть коалиции с Партией регионов. Он считает, что во время распределения должностей среди участников коалиции могут возникнуть достаточно серьезные проблемы. По мнению политолога, вероятнее всего, в новом правительстве останутся нынешние руководители внешнеполитического и оборонного министерств. В то же время, он прогнозирует, что БЮТ будет претендовать на энергетический и экономический блоки в новом правительстве.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ прогнозирует, что Виктор ПИНЗЕНИК останется министром финансов Украины.

Директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что возможна “новая политическая война, поскольку бряцают оружием”. По его словам, за избирательную ночь политические силы обменялись “топорами”, и за этими вариантами серьезной коалиции «не видно». Он прогнозирует, что состоятся “сложные и проти