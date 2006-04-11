ООО “Укрбурвзрыв” и “Интер-Бизнес” провели Заседание Круглого стола -“Пути решения проблем защиты окружающей среды промышленных городов Украины

“Центр экологических исследований и аудита ООО “Укрбурвзрыв” и Консалтинговая Компания “Интер-Бизнес” провели Заседание Круглого стола на тему “Пути решения проблем защиты окружающей природной среды промышленных городов Украины (на примере г. Кривой Рог)”.

6 апреля 2006 г. в рамках Международной Выставки-ярмарки «Экология – 2006» по инициативе “Центра экологических исследований и аудита ООО “Укрбурвзрыв” и Консалтинговой Компании “Интер-Бизнес”, при поддержке Национальной Академии Наук Украины, Министерства промышленной политики Украины, Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы, а также при участии представителей профильных министерств и ведомств Украины, научно-исследовательских и образовательных организаций, общественных организаций экологического направления и представителей промышленных предприятий Украины состоялось Заседание Круглого стола на тему: «Пути решения проблем защиты окружающей природной среды промышленных городов Украины (на примере г. Кривой Рог)”.

Информационная поддержка: Информационное Агентство “Украинские Новости”, Интернет-проект ProEco, Независимое Агентство экологической информации.

Участие в Заседании приняли: представители Министерства охраны окружающей природной среды, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства промышленной политики Украины, Координационного Совета Министерства промышленной политики по вопросам ресурсов, энергосбережения и экологии, Комитета ВР Укрианы по вопросам топливно-энергетического комплекса, Государственной геологической службы Украины и других профильных министерств и ведомств; представители научно-исследовательских и образовательных организаций: Национальной Академии Наук Украины, Института проблем национальной безопасности, Института промышленной экологии, ГГП Укргеофизика, Государственного экологического института Министерства охраны окружающей природной среды, а также представители Украинского Союза промышленников и предпринимателей, НАК “Нефтегаз Украины”, НАК “Недра Украины”, ОАО “Укртранснефть”, ОАО “Укрнефть”, ОАО “Сумыхимпром” ,ДП “Укргазовидобування”, КП «Кировгеология»; представители украинских гигантов промышленности - Кривой Рог Миттал Стил, ОАО "Запорожский металлургический комбинат", общественные организации экологического направления и др.

К обсуждению были предложенные следующие вопросы:

- продолжение проведения эколого-экономического эксперимента в наиболее техногенно нагруженных городах Украины — залог их выхода из экологического кризиса;

- внедрение экологического аудита как механизма улучшения экологического состояния окружающей среды в промышленных городах;

- новейшие технологии в области охраны окружающей природной среды при осуществлении массовых взрывов в карьерах горно-добывающих предприятий;

- проведение геологического аудита, как эффективный фактор независимой экспертизы геологоразведочных и горных проектов — составная часть решения экологических проблем горно-добывающей промышленности;

- создание экологической ассоциации «Экокривбас» - один из путей получения реальной и комплексной картины экологического состояния окружающая среды в г. Кривой Рог.

С докладами выступили Вице-Президент Украинской Ассоциации предприятий Черной металлургии С. Г. Грищенко, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики Гуров В.Н., доктор экономических наук, профессор, Академик Международной Академии Экологической Реконструкции А.А. Логвинов, Директор ООО “Укрбурвзрыв” Неженцев С.В., Руководитель “Центра Экологических исследований и аудита ООО “Укрбурвзрыв” Маяков И.Д. и другие специалисты отрасли. Также состоялась Презентация Общественной организации – Экологической Ассоциации “ЭКОКРИВБАС”.

По окончании Заседания Круглого Стола состоялась Пресс Конференция для СМИ с участием участников Круглого Стола, Логвинова А.А., Грищенко С.Г., Неженцева С.В., Гурова В.Н., экспертов отрасли и Учредителей ассоциации “Экокривбас”.

Подводя итоги Заседания “Круглого стола” и учитывая многочисленные выступления специалистов и экспертов по экологии по предложенным к обсуждению вопросам, участники “Круглого стола” решили подготовить Рекомендации Заседания “Круглого стола” и подать их на рассмотрение Кабинета Министров Украины, соответствующих министерств и ведомств, профильных Комитетов Верховной Рады Украины, а также довести их до ведома руководителей промышленных регионов Украины с целью информирования и принятия соответствующих решений и мероприятий.

“Центр Экологических исследований и аудита ООО “Укрбурвибух” - новейшие технологии в области охраны окружающей среды на горнодобывающих предприятиях.

ООО “Интер-Бизнес” – Консалтинговая Компания, услуги в сфере развития связей с общественностью и рекламы.

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Валентина Шевченко + 38 067 209 39 81, e-mail: valentina@inb.com.ua.