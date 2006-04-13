17-18 апреля 2006г в г.Киеве состоится Форум «Современные тенденции в ИТ-образовании»

17-18 апреля 2006г в г.Киеве на базе Национального Авиационного Университета состоится Форум «Современные тенденции в ИТ-образовании».

Его участниками станут:

· члены ассоциации «ИТ-Украины», объединяющей крупнейших отечественных разработчиков программного обеспечения;

· руководители, владельцы и представители ИТ-компаний Украины (бизнес);

· представители государственных ВУЗов, выпускающих ИТ-специалистов (образование);

· представители коммерческих структур, готовящих ИТ-специалистов (образование) – Украина и страны СНГ;

· представители компаний- ИТ-вендоров, практикующих образовательные программы (бизнес) – Украина и страны СНГ;

· представители органов власти – Министерство Науки и Образования Украины (государство);

· представители профессиональных ИТ-Ассоциаций Украины и стран СНГ (общественные организации).

Целью Форума является обсуждение перспектив развития ИТ-индустрии Украины в контексте ее кадровых проблем, обмен опытом по подготовке ИТ-специалистов, формирование общественного мнения по вопросу состояния ИТ-образования в Украине.

В дни работы Форума будет проведено 2 пленарных заседания и 4 тематических семинара, в рамках которых состоится обмен мнениями по актуальным для обеих сторон (бизнес и образование) вопросам:

· «Болонский процесс: адаптация отечественных образовательных программ к мировым стандартам»

· «Дополнительная и профессиональная подготовка. Образование как бизнес»

· «Опыт успешного сотрудничества ВУЗов и ИТ-индустрии»

· «Кадровые вопросы в ИТ-компаниях».

Приглашаем Вас принять участие в работе Форума, а также в пресс-конференции, которая состоится

19 апреля в информационном агентстве “УНІАН”.

Ждем Вас по адресу:

г.Киев, проспект Комарова, 1, Национальный Авиационный университет, Актовый зал

Начало регистрации: 9-30.

Предварительная аккредитация обязательна.

Заявки на аккредитацию журналистов принимаются до 14 апреля.

По вопросу регистрации обращаться к Юлии Усовой, yusova@softserve.com.ua

тел. +38 (044) 492-77-01, факс +38 (044) 494-07-77.