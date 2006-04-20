Руководство ЧАЭС заявляет, что новая редакция закона о госзакупках может привести к остановке станции

Новая редакция закона о государственных закупках может привести к остановке станции и приостановке стабилизационных работ на объекте «Укрытие».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель генерального директора ГСП «Чернобыльская АЭС», заместитель председателя тендерного комитета ЧАЭС Андрей ШАЦМАН.

По его словам, с даты вступления в силу новой редакции Закона (17 марта т.г.) деятельность предприятия в сфере госзакупок «практически парализована», поскольку тендерный комитет не смог провести ни одних торгов.

«На сегодняшний день Чернобыльская станция не провела ни одних торгов. Реализация программы, намеченной на 2006 год, в настоящее время находится под угрозой срыва», – отметил замгендиректора.

Он сообщил, что если в 2004-2005 гг. расходы предприятия на проведение публичных торгов составили 30 тыс. грн., то в настоящее время только консалтинговые услуги по разрешению объявления о торгах могут составить около 500 млн. грн.

А. ШАЦМАН отметил, что в связи со сложившейся ситуацией предприятие не может продолжить работы по реконструкции компрессорной станцией. В частности, ЧАЭС не может провести работы по установке двух резервных компрессоров к функционирующим с 2005 года трем компрессорам. Согласно технологическому регламенту, в постоянной работе должны находиться три компрессора при наличии двух резервных.

«Если сегодня из действующих компрессоров (хоть один) выйдет из строя, то я боюсь, что весь северо-запад Украины может остаться без электроэнергии», – сказал А. ШАЦМАН.

Кроме того, предприятие не может закупить в достаточном объеме поваренной соли для регенерации фильтров химводоочистки для обеспечения нормального функционирования промышленно-отопительной котельной.

«Это грозит остановкой всей отопительно-производственной системы. Это грозит отсутствием горячей воды в санпропускниках, а это в свою очередь приведет к тому, что на станции будут остановлены все радиационно-опасные работы, в том числе и работы по стабилизации объекта «Укрытие», – подытожил А. ШАЦМАН.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и другие законодательные акты Украины», принятый Верховной Радой 15 декабря 2005 года. «За» проголосовали 320 из 409 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Этим законом, в частности, вводится принцип общественного контроля. Уточняются отдельные процедурные вопросы, касающиеся порядка раскрытия тендерных предложений. Вводятся нормы, которые предусматривают зачисление средств от тендерного и договорного обеспечения в Государственный бюджет с целью его наполнения. Уточняются сроки осуществления оценки тендерных предложений и т. п.