Иностранные учредители «Киевэнергохолдинга» внесли в его уставный фонд 73 млн. грн.

Иностранные предприятия «Денсек Лимитед» и «Зарова Лимитед», владеющие, соответственно, 20% и 19% акций ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг», внесли в его уставный фонд более 73 млн. грн. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления «Киевэнергохолдинга» Юрий БОНДАРЬ.

По его словам, «это те деньги, которые должны пойти на обеспечение работы компании, на обеспечение реорганизации коммунального хозяйства города».

По данным главы правления холдинга, «Денсек Лимитед» входит в крупный австрийский инвестиционный фонд, а собственниками «Зарова Лимитед» являются ряд иностранных граждан. «О том, что кто-то из граждан Украины имеет непосредственное отношение к этим предприятиям, я, к сожалению, не знаю», - сказал Ю.БОНДАРЬ.

По словам Ю.БОНДАРЯ, в УФ холдинга внесены не материальные активы, а финансовые средства. «Все сети, вся коммунальная собственность находится в собственности города, никто никуда это не передавал», - сообщил он.

По данным Ю.БОНДАРЯ, в Наблюдательный совет «Киевэнергохолдинга» входит пять человек: 3 представителя города и по представителю - от вышеуказанных компаний. Возглавляет НС Владимир ДЕЙНЕГА (избран в Киевсовет от Партии регионов - УНИАН). По словам Ю.БОНДАРЯ, кворум НС - три человека.

Как сообщалось, 24 июня 2004 г. Киевсовет принял решение о создании ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг». В ноябре 2004 года Антимонопольный комитет разрешил Киевскому горсовету, компании «Зарова Лимитед» (Кипр) и компании «Денсек Лимитед» (Кипр) создать закрытое акционерное общество «Компания «Киевэнергохолдинг».

ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» зарегистрировано 5 апреля 2006 г.

Учредители «Киевэнергохолдинга»: Киевсовет - 61% (к 61% УФ «Киевэнергохолдинга» вошли пакеты акций, которые принадлежат городской власти Киева: 3,203 млн. акций, принадлежащих ей, или 60%+1 акции ОАО «Киевгаз», 13,798 млн. акций или 12,73% ОАО «Киевэнерго» и 470,311 млн. акций или 67% акций ОАО «Киевводоканал»), компания с ограниченной ответственностью «Денсек Лимитед» - 20% - 75 452 469 грн., АК «Зарова Лимитед» - 19% - 71 679 845 грн.

Председателем правления ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» избран Юрий БОНДАРЬ, который прошел в Киесовет от «Гражданского актива Киева».

14 апреля 2006 года Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен обратиться в прокуратуру относительно расследования создания в Киеве компании «Киевэнергохолдинг». По его словам, 5 апреля за подписью тогдашнего мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО была создана компания «Киевэнергохолдинг», в которую вошли важнейшие стратегические предприятия Киева, которые являются собственностью киевлян: «Киевэнерго», «Киевгаз», «Киевводоканал». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает это распоряжение незаконным.