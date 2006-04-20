Парламентская кампания в Украине стала примером честных выборов, но была вялой и несколько нудной – эксперты АМС

Парламентская кампания в Украине в этом году стала примером проведения честных и открытых выборов, но была вялой и несколько нудной. Деструктивные политтехнологии, примененные всеми участниками выборов, имели резонанс большей частью в штабах участников и в платных материалах СМИ, общество практически не отзывалось на них.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразили эксперты Агентства моделирования ситуаций, которые презентовали итоговый выпуск исследования „Политические партии Украины: итоги парламентских выборов 2006 года”. В мероприятии приняли участие директор агентства Виталий БАЛЛА, автор и руководитель проекта Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, научный руководитель проекта Валентин ЯКУШИК, координатор основных направлений исследований Ярослав ПАВЛОВСКИЙ.

“Кампания как мы говорили и предусматривали в действительности оказалась вялой и нудной. И сейчас это имеет определенное отражение в тех судебных исках, в каких-то не совсем понятных действиях определенных технологических проектов, которыми они пытаются доказать, что являются активными политическими деятелями”, - сказал В.БАЛА.

По мнению экспертов, во время парламентской кампании наблюдался заметный спад общественной активности и усиления абсентеистских настроений, что дало эффект значительной инертности общественного мнения. Усилия партий не были ни настолько активными, ни настолько эффективными, как ожидали некоторые эксперты. Кампании чуть ли не всех политических сил были вялыми, без серьезных ставок и жесткой борьбы и ни одну из них нельзя было назвать бескомпромиссной, в частности, отмечается в выводах экспертов.

По словам В.БАЛЫ, интересная кампания была тем, что те партии, которые пытались применить определенные технологии избирательного процесса, вкладывали в это значительные средства, они все практически проиграли или получили неадекватный результат. Как пример он привел Народный блок Литвина, партию “Вече”, “Союз”, “Народную оппозицию”, на региональном уровне в Киеве “Европейскую столицу”, технологические кампании которых не обеспечили им прохождения в парламент.

Как отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ, эти выборы показали, что их делали преимущественно украинские политтехнологи и этим объясняется достаточно низкий уровень политических технологий. В частности, кампания Блока Литвина, которая базировалась на идее “ментального желания украинцев понравиться всем” и подвела эту политическую силу. “На протяжении последних 10 лет украинские политтехнологи во многих штабах играли роли переводчиков, то есть переводили пожелание клиентов российским политтехнологам. То есть отсутствие собственного рынка политтехнологов и обусловил низкий уровень технологий ”, - отметил он.

Говоря об итогах проведенного АМС исследования Я.ПАВЛОВСКИЙ выделил три основных тезиса исследования. “В результате выборов украинское общество скатывается фактически к двухпартийной системе и очевидно, что в ближайшее время состоится обсуждение среди политической элиты проблемы повышения проходного барьера”, - сказал он.

Другой тезис заключается, по его словам в том, что идеологические особенности партий и блоков, принимавшие участие в выборах, сегодня “размываются перед перспективой коалиционной договоренности”. По убеждению экспертов, новая парламентско-правительственная коалиция не будет ни помаранчевой, ни бело-голубой, а будет - разноцветной. “Согласно новой традиции, начало которой положено нашим Президентом, мы сталкиваемся с ситуацией, когда партии и блоки, которые вчера были оппонентами, сегодня перелистывают страницу и начинают с чистого листа новые переговорные процессы со вчерашними оппонентами”, - отметил Я.ПАВЛОВСКИЙ. И последний тезис, что переговорные процессы, происходящие вокруг помаранчевой коалиции, зашли в тупик и очевидно Президент не собирается вмешиваться в него – “это является достаточно симптоматичным явлением и характеризует уровень переговорного процесса”.

Относительно этого В.БАЛА подчеркнул, что, по его убеждению, какая бы какая коалиция в настоящее время была создана, она просуществует максимум год. “Я даю ей максимум осень. И если смогут вылезти с осени, поскольку что системный кризис уже заложен, я думаю, что зиму ни одно правительство, ни одна коалиция не переживет. Кто бы ее не возглавил”, - высказался эксперт.

Кроме этого, он считает, что на сегодняшний день стране еще очень далеко до демократии и ей нужен “грамотный гуманистический диктатор”.