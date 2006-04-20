Собор славянских народов Беларуси, России и Украины избрал новое руководство

Собор славянских народов Беларуси, России и Украины 10-11 апреля в Минске избрал новое руководство, в состав которого включены народный депутат Украины Петр ТОЛОЧКО, вице-президент Российской академии социальных наук Михаил КОДИН и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Леонид КОЗИК.

Как сообщал УНИАН, ранее сопредседателями Собора со стороны Украины являлись народный депутат Борис ОЛИЙНЫК, со стороны России - экс-спикер Госдумы РФ Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, со стороны Беларуси - Леонид КОЗИК.

Как уточнил член Совета Собора славянских народов Сергей КИЯШКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в решении вопроса о новом составе руководства Собора участники исходили из принципа равного представительства сторон.

По его словам, избран также новый состав Совета Собора. В его состав вошли 60 человек, в том числе председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, министры культуры России и Беларуси Александр СОКОЛОВ и Владимир МАТВЕЙЧУК, а также руководители предприятий, ректоры высших учебных заведений, общественные деятели и депутаты национальных парламентов.

В свою очередь, сопредседатель Собора славянских народов П.ТОЛОЧКО отметил, что главной целью международной организации является объединение славянских народов в связи с угрозой «потери своей исторической и культурной идентичности».

Как сообщал УНИАН, Второй Собор славянских народов Беларуси, России и Украины проходил 10-11 апреля в Минске. В его работе приняли участие более 500 делегатов - депутаты Госдумы РФ, Верховной Рады Украины, Палаты представителей Национального Собрания Беларуси, деятели науки и культуры, представители бизнеса, политические и общественные деятели, представители духовенства.

Делегаты Собора приняли политическое заявление, в котором призвали распустить Гаагский трибунал и выступили против вмешательства Запада во внутренние дела других стран.